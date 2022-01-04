https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766543412.html

Митингующие на западе Казахстана начали переговоры с комиссией властей

Митингующие на западе Казахстана начали переговоры с комиссией властей - РИА Новости, 04.01.2022

Митингующие на западе Казахстана начали переговоры с комиссией властей

Представители митингующих против повышения цен на газ жителей Мангистауской области Казахстана (на западе республики) и члены прибывшей в регион... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T13:14

2022-01-04T13:14

2022-01-04T21:32

в мире

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

казмунайгаз

жанаозен

западно-казахстанская область

актау

касым-жомарт токаев

акции протеста в казахстане

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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Представители митингующих против повышения цен на газ жителей Мангистауской области Казахстана (на западе республики) и члены прибывшей в регион правительственной комиссии начали переговоры об урегулировании ситуации, сообщила во вторник пресс-служба правительства страны.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации в Мангистауской области. По информации из соцсетей, митинги в поддержку протестующих проходят и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях."Правительственная комиссия проводит встречу с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ. Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.Комиссию возглавляет заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, в нее также входят представители администрации президента, министерства энергетики, агентства по защите и развитию конкуренции, местных исполнительных органов, национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" и другие заинтересованные стороны.Пресс-служба правительства сообщала, что "комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны".

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766526606.html

жанаозен

западно-казахстанская область

актау

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в мире, министерство энергетики рф (минэнерго россии), казмунайгаз, жанаозен, западно-казахстанская область, актау, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане