13:14 04.01.2022 (обновлено: 21:32 04.01.2022)
Митингующие на западе Казахстана начали переговоры с комиссией властей
Участники митингов на западе Казахстана начали переговоры с правительственной комиссией
© Sputnik / Камшат АбдирайымМитинг против повышения цен на газ в Актау, Казахстан
© Sputnik / Камшат Абдирайым
Митинг против повышения цен на газ в Актау, Казахстан
АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Представители митингующих против повышения цен на газ жителей Мангистауской области Казахстана (на западе республики) и члены прибывшей в регион правительственной комиссии начали переговоры об урегулировании ситуации, сообщила во вторник пресс-служба правительства страны.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации в Мангистауской области. По информации из соцсетей, митинги в поддержку протестующих проходят и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
"Правительственная комиссия проводит встречу с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ. Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.
Комиссию возглавляет заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, в нее также входят представители администрации президента, министерства энергетики, агентства по защите и развитию конкуренции, местных исполнительных органов, национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" и другие заинтересованные стороны.
Пресс-служба правительства сообщала, что "комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны".