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Токаев призвал демонстрантов, требующих снизить цены на газ, к диалогу

Токаев призвал демонстрантов, требующих снизить цены на газ, к диалогу - РИА Новости, 04.01.2022

Токаев призвал демонстрантов, требующих снизить цены на газ, к диалогу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что жители Мангистауской области, вышедшие на акции протеста с требованием снизить цены на газ, должны проявить РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T09:02

2022-01-04T09:02

2022-01-04T11:29

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НУР-СУЛТАН, 4 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что жители Мангистауской области, вышедшие на акции протеста с требованием снизить цены на газ, должны проявить готовность к диалогу, а созданной правительственной комиссии поручено найти "взаимоприемлемое решение" в интересах стабильности республики.В выходные жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на акции протеста с требованием снизить цену на сжиженный газ. По сообщению в соцсетях, жители требовали снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге."В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб. Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране", — написал Токаев в Twitter.Он отметил, что правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. "Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", — добавил глава государства.Ранее по поручению Токаева была сформирована правительственная комиссия для рассмотрения ситуации в Мангистауской области.

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в мире, twitter, мангистауская область, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев