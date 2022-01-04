09:02 04.01.2022 (обновлено: 11:29 04.01.2022)
Токаев призвал демонстрантов, требующих снизить цены на газ, к диалогу
Глава Казахстана Токаев призвал демонстрантов, требующих снизить цены на газ, к диалогу
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
НУР-СУЛТАН, 4 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что жители Мангистауской области, вышедшие на акции протеста с требованием снизить цены на газ, должны проявить готовность к диалогу, а созданной правительственной комиссии поручено найти "взаимоприемлемое решение" в интересах стабильности республики.
Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022
"В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб. Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране", — написал Токаев в Twitter.
Он отметил, что правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. "Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", — добавил глава государства.
Ранее по поручению Токаева была сформирована правительственная комиссия для рассмотрения ситуации в Мангистауской области.