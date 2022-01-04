Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766526606.html
Токаев призвал демонстрантов, требующих снизить цены на газ, к диалогу
Токаев призвал демонстрантов, требующих снизить цены на газ, к диалогу - РИА Новости, 04.01.2022
Токаев призвал демонстрантов, требующих снизить цены на газ, к диалогу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что жители Мангистауской области, вышедшие на акции протеста с требованием снизить цены на газ, должны проявить РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T09:02
2022-01-04T11:29
в мире
twitter
мангистауская область
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/53/1560685361_0:252:3014:1947_1920x0_80_0_0_fa357ce3cb0a5c003e80688f7745f218.jpg
НУР-СУЛТАН, 4 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что жители Мангистауской области, вышедшие на акции протеста с требованием снизить цены на газ, должны проявить готовность к диалогу, а созданной правительственной комиссии поручено найти "взаимоприемлемое решение" в интересах стабильности республики.В выходные жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на акции протеста с требованием снизить цену на сжиженный газ. По сообщению в соцсетях, жители требовали снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге."В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб. Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране", — написал Токаев в Twitter.Он отметил, что правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. "Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", — добавил глава государства.Ранее по поручению Токаева была сформирована правительственная комиссия для рассмотрения ситуации в Мангистауской области.
мангистауская область
жанаозен
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/53/1560685361_418:0:3014:1947_1920x0_80_0_0_7ea307f39bbf335e247b75f8094393b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, twitter, мангистауская область, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
09:02 04.01.2022 (обновлено: 11:29 04.01.2022)
 
Токаев призвал демонстрантов, требующих снизить цены на газ, к диалогу

Глава Казахстана Токаев призвал демонстрантов, требующих снизить цены на газ, к диалогу

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 4 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что жители Мангистауской области, вышедшие на акции протеста с требованием снизить цены на газ, должны проявить готовность к диалогу, а созданной правительственной комиссии поручено найти "взаимоприемлемое решение" в интересах стабильности республики.
В выходные жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на акции протеста с требованием снизить цену на сжиженный газ. По сообщению в соцсетях, жители требовали снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
"В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб. Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране", — написал Токаев в Twitter.
Он отметил, что правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. "Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", — добавил глава государства.
Ранее по поручению Токаева была сформирована правительственная комиссия для рассмотрения ситуации в Мангистауской области.
 
В миреTwitterМангистауская областьЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
01:20В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
01:17Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
01:15Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
01:01Режим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утра
00:57На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
00:45На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
00:44В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
00:39В Казахстане усилили охрану общественного порядка
00:37В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
00:36В Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасы
00:27В Алма-Ате установили ограничение на свободу передвижения
00:19Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
00:12В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
23:53Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
23:50В Самарской области объявили штормовое предупреждение
23:40На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате
23:39Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области 1:01
23:35США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
23:27Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля
Лента новостейМолния
Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и УкраиныВ Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочкуПротесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихлиЭкономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 годаРежим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утраНа период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголяНа время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовкиВ Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов регионаВ Казахстане усилили охрану общественного порядкаВ Алма-Ате ограничили въезд и выезд из городаВ Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасыВ Алма-Ате установили ограничение на свободу передвиженияМакрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента ФранцииВ Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать ЗападГлава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и ФранцииВ Самарской области объявили штормовое предупреждениеНа корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-АтеПрезидент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской областиСША поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля