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Facebook вслед за Twitter заблокировал аккаунт скандальной конгрессвумен

Facebook вслед за Twitter заблокировал аккаунт скандальной конгрессвумен - РИА Новости, 04.01.2022

Facebook вслед за Twitter заблокировал аккаунт скандальной конгрессвумен

Социальная сеть Facebook временно заблокировала аккаунт скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин за распространение РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T02:29

2022-01-04T02:29

2022-01-04T13:10

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Социальная сеть Facebook временно заблокировала аккаунт скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин за распространение дезинформации о коронавирусе, следует из заявления Грин.Ранее соцсеть Twitter бессрочно заблокировала личный аккаунт Грин за якобы распространение дезинформации о коронавирусе. При этом рабочий аккаунт конгрессвумен @RepMTG по-прежнему остается доступен. Прежде в Twitter неоднократно приостанавливали действие аккаунта республиканки, ряд публикаций политика помечались как "вводящие в заблуждение".В своем аккаунте в Telegram Грин выложила скриншот с сообщением от Facebook, что ее аккаунт заблокирован на 24 часа, так как ее публикация "противоречит стандартам о дезинформации". "Facebook теперь вместе с Twitter подвергает меня цензуре. Это выходит за пределы цензуры речи. Кто назначил Facebook и Twitter ответственными за то, чтобы определять, что есть (правдивая) информация и дезинформация?" - написала конгрессвумен в своем Telegram-канале.Как пишет газета New York Times, соцсеть удалила пост, в котором Грин поставила под сомнение такие меры, призванные остановить распространение коронавируса, как ношение масок, тестирование, обязательная вакцинация.Марджори Тейлор Грин известна продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент президенту Джо Байдену. Она внесла в палату представителей статьи импичмента Байдену по обвинению в коррупции. По ее словам, Байден "злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая".Телеканал CNN ранее сообщал, что Грин - сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.

https://ria.ru/20211025/facebook-1756221221.html

https://ria.ru/20210506/blokirovka-1731353219.html

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в мире, twitter, сша, джо байден, дональд трамп, вашингтон, facebook, хантер байден, россия, марджори тейлор грин