02:29 04.01.2022 (обновлено: 13:10 04.01.2022)
Facebook вслед за Twitter заблокировал аккаунт скандальной конгрессвумен
Facebook вслед за Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен Грин за дезинформацию
© AP Photo / Jose Luis MaganaЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Социальная сеть Facebook временно заблокировала аккаунт скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин за распространение дезинформации о коронавирусе, следует из заявления Грин.
Ранее соцсеть Twitter бессрочно заблокировала личный аккаунт Грин за якобы распространение дезинформации о коронавирусе. При этом рабочий аккаунт конгрессвумен @RepMTG по-прежнему остается доступен. Прежде в Twitter неоднократно приостанавливали действие аккаунта республиканки, ряд публикаций политика помечались как "вводящие в заблуждение".
В своем аккаунте в Telegram Грин выложила скриншот с сообщением от Facebook, что ее аккаунт заблокирован на 24 часа, так как ее публикация "противоречит стандартам о дезинформации". "Facebook теперь вместе с Twitter подвергает меня цензуре. Это выходит за пределы цензуры речи. Кто назначил Facebook и Twitter ответственными за то, чтобы определять, что есть (правдивая) информация и дезинформация?" - написала конгрессвумен в своем Telegram-канале.
Как пишет газета New York Times, соцсеть удалила пост, в котором Грин поставила под сомнение такие меры, призванные остановить распространение коронавируса, как ношение масок, тестирование, обязательная вакцинация.
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Марджори Тейлор Грин известна продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент президенту Джо Байдену. Она внесла в палату представителей статьи импичмента Байдену по обвинению в коррупции. По ее словам, Байден "злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая".
Телеканал CNN ранее сообщал, что Грин - сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Дональд Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
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