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Путин переиграл отказавшуюся от российского газа Европу
Daily Express: Путин переиграл Европу в ситуации с газом - РИА Новости, 04.01.2022
Путин переиграл отказавшуюся от российского газа Европу
Президенту России Владимиру Путину удалось переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай, написал в статье для британской газеты Daily... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T03:59
2022-01-04T15:23
экономика
в мире
монголия
европа
китай
александр новак
еврокомиссия
си цзиньпин
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину удалось переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай, написал в статье для британской газеты Daily Express обозреватель Энтони Ашкенази.Автор статьи отметил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода. По его словам, возможные поставки по нему эквивалентны тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по "Северному потоку — 2".Публицист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация "Северного потока — 2" приостановлена."Северный поток — 2" проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Его достроили в сентябре, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что трубопровод полностью готов к вводу в строй.Тем не менее для запуска требуется, чтобы Федеральное сетевое агентство Германии завершило процедуру сертификации компании — оператора газопровода. Ее приостановили в ноябре, так как регулятор посчитал, что Nord Sream 2 AG должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. После того как Федеральное сетевое агентство вынесет решение, свое мнение выскажет Еврокомиссия. По словам российского вице-премьера Александра Новака, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года.Президент Владимир Путин отметил, что со стороны Европы неразумно препятствовать запуску "Северного потока — 2", так как появление дополнительных объемов газа понизило бы цену на топливо. Он добавил, что европейские страны сами поспособствовали росту стоимости топлива, запустив российский газ в реверс.В середине декабря Владимир Путин заявил, что технико-экономическое обоснование по проекту газопровода из России в Китай через Монголию будет готово уже в ближайшие недели. Глава государства отметил, что он может стать продолжением российского трубопровода "Сила Сибири — 2".
https://ria.ru/20211229/gaz-1766051117.html
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экономика, в мире, монголия, европа, китай, александр новак, еврокомиссия, си цзиньпин, газпром, алексей миллер, балтийское море, северный поток — 2, россия
03:59 04.01.2022 (обновлено: 15:23 04.01.2022)
 
Daily Express: Путин переиграл Европу в ситуации с газом

Daily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в Китай

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину удалось переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай, написал в статье для британской газеты Daily Express обозреватель Энтони Ашкенази.
Автор статьи отметил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода. По его словам, возможные поставки по нему эквивалентны тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по "Северному потоку — 2".

"Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу "Сила Сибири — 2". Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис", — обратил внимание Ашкенази.

Публицист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация "Северного потока — 2" приостановлена.
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Тем не менее для запуска требуется, чтобы Федеральное сетевое агентство Германии завершило процедуру сертификации компании — оператора газопровода. Ее приостановили в ноябре, так как регулятор посчитал, что Nord Sream 2 AG должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. После того как Федеральное сетевое агентство вынесет решение, свое мнение выскажет Еврокомиссия. По словам российского вице-премьера Александра Новака, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года.
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В середине декабря Владимир Путин заявил, что технико-экономическое обоснование по проекту газопровода из России в Китай через Монголию будет готово уже в ближайшие недели. Глава государства отметил, что он может стать продолжением российского трубопровода "Сила Сибири — 2".
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ЭкономикаВ миреМонголияЕвропаКитайАлександр НовакЕврокомиссияСи ЦзиньпинГазпромАлексей МиллерБалтийское мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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