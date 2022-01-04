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Россия восстановит добычу нефти на 85 процентов от ограничений ОПЕК+
Россия восстановит добычу нефти на 85 процентов от ограничений ОПЕК+ - РИА Новости, 04.01.2022
Россия восстановит добычу нефти на 85 процентов от ограничений ОПЕК+
Россия в рамках сделки ОПЕК+ к февралю восстановит добычу нефти на 85 процентов от уровня максимальных ограничений в мае-июне 2020 года, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T19:12
2022-01-04T21:45
экономика
александр новак
опек
цены на нефть
россия
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия в рамках сделки ОПЕК+ к февралю восстановит добычу нефти на 85 процентов от уровня максимальных ограничений в мае-июне 2020 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.Во вторник члены альянса договорились в следующем месяце вновь нарастить объемы на плановые 400 тысяч баррелей в сутки."Для России это означает, что мы к февралю месяцу выйдем примерно на 85 процентов уже восстановления добычи от того максимального уровня сокращений, который был в мае-июне 2020 года. То есть мы восстановим один миллион 700 тысяч баррелей в сутки добычи из двух миллионов баррелей сокращенных", — сказал замглавы правительства в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что в ноябре Россия выполнила условия соглашения об ограничении добычи на 97 процентов.По словам Новака, на нефтяном рынке присутствует неопределенность из-за нового штамма коронавируса "омикрон", но это не приводит к снижению спроса. На этом фоне участники сделки согласились, "что надо продолжать исполнять те обязательства, которые ОПЕК+ брала на себя в рамках повышения добычи, и поэтому было принято общее решение" нарастить добычу в феврале на 400 тысяч баррелей в сутки, заключил вице-премьер.С мая 2020 года ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, сократила добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась.С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из режима ограничений.Базой отсчета добычи для участников сделки взяли октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии показатель установили на уровне 11 миллионов баррелей в сутки.Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.
https://ria.ru/20220104/neft-1766548798.html
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экономика, александр новак, опек, цены на нефть, россия, омикрон-штамм коронавируса
19:12 04.01.2022 (обновлено: 21:45 04.01.2022)
 
Россия восстановит добычу нефти на 85 процентов от ограничений ОПЕК+

Вице-премьер Новак: Россия к февралю восстановит добычу нефти на 85% от ограничений ОПЕК+

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства России Александр Новак
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия в рамках сделки ОПЕК+ к февралю восстановит добычу нефти на 85 процентов от уровня максимальных ограничений в мае-июне 2020 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Во вторник члены альянса договорились в следующем месяце вновь нарастить объемы на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.
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"Для России это означает, что мы к февралю месяцу выйдем примерно на 85 процентов уже восстановления добычи от того максимального уровня сокращений, который был в мае-июне 2020 года. То есть мы восстановим один миллион 700 тысяч баррелей в сутки добычи из двух миллионов баррелей сокращенных", — сказал замглавы правительства в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что в ноябре Россия выполнила условия соглашения об ограничении добычи на 97 процентов.
По словам Новака, на нефтяном рынке присутствует неопределенность из-за нового штамма коронавируса "омикрон", но это не приводит к снижению спроса. На этом фоне участники сделки согласились, "что надо продолжать исполнять те обязательства, которые ОПЕК+ брала на себя в рамках повышения добычи, и поэтому было принято общее решение" нарастить добычу в феврале на 400 тысяч баррелей в сутки, заключил вице-премьер.
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С мая 2020 года ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, сократила добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась.
С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из режима ограничений.
Базой отсчета добычи для участников сделки взяли октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии показатель установили на уровне 11 миллионов баррелей в сутки.
Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.
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ЭкономикаАлександр НовакОПЕКЦены на нефтьРоссияОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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