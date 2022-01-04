https://ria.ru/20220104/dobycha-1766573087.html

Россия восстановит добычу нефти на 85 процентов от ограничений ОПЕК+

Россия восстановит добычу нефти на 85 процентов от ограничений ОПЕК+ - РИА Новости, 04.01.2022

Россия восстановит добычу нефти на 85 процентов от ограничений ОПЕК+

Россия в рамках сделки ОПЕК+ к февралю восстановит добычу нефти на 85 процентов от уровня максимальных ограничений в мае-июне 2020 года, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T19:12

2022-01-04T19:12

2022-01-04T21:45

экономика

александр новак

опек

цены на нефть

россия

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия в рамках сделки ОПЕК+ к февралю восстановит добычу нефти на 85 процентов от уровня максимальных ограничений в мае-июне 2020 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.Во вторник члены альянса договорились в следующем месяце вновь нарастить объемы на плановые 400 тысяч баррелей в сутки."Для России это означает, что мы к февралю месяцу выйдем примерно на 85 процентов уже восстановления добычи от того максимального уровня сокращений, который был в мае-июне 2020 года. То есть мы восстановим один миллион 700 тысяч баррелей в сутки добычи из двух миллионов баррелей сокращенных", — сказал замглавы правительства в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что в ноябре Россия выполнила условия соглашения об ограничении добычи на 97 процентов.По словам Новака, на нефтяном рынке присутствует неопределенность из-за нового штамма коронавируса "омикрон", но это не приводит к снижению спроса. На этом фоне участники сделки согласились, "что надо продолжать исполнять те обязательства, которые ОПЕК+ брала на себя в рамках повышения добычи, и поэтому было принято общее решение" нарастить добычу в феврале на 400 тысяч баррелей в сутки, заключил вице-премьер.С мая 2020 года ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, сократила добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась.С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из режима ограничений.Базой отсчета добычи для участников сделки взяли октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии показатель установили на уровне 11 миллионов баррелей в сутки.Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20220104/neft-1766548798.html

https://ria.ru/20220101/poshlina-1766340138.html

https://ria.ru/20220103/opek-1766494962.html

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экономика, александр новак, опек, цены на нефть, россия, омикрон-штамм коронавируса