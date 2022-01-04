https://ria.ru/20220104/dobycha-1766565936.html
ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти в феврале
ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти в феврале - РИА Новости, 04.01.2022
ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти в феврале
ОПЕК+ решил в феврале продолжить увеличивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в коммюнике альянса по итогам заседания во вторник. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T17:12
2022-01-04T17:12
2022-01-04T19:21
экономика
опек
цены на нефть
александр новак
россия
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568477623_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_6a2336691fa6bf8f3759cdb22d65ab87.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ОПЕК+ решил в феврале продолжить увеличивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в коммюнике альянса по итогам заседания во вторник.Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак, такое решение принято, поскольку новый штамм коронавируса "омикрон" не приводит к снижению спроса на мировом рынке нефти.Кроме того, в коммюнике говорится, что следующее министерское заседание стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК пройдет 2 февраля.ОПЕК+ подчеркивает необходимость полного выполнения странами обязательств по нефтяной сделке и соблюдения механизма компенсации перепроизводства, говорится в коммюнике по итогам заседания альянса."... ОПЕК и участвующие в соглашении страны не-ОПЕК: ... подчеркивают критическую важность полного соблюдения обязательств и компенсационного механизма, который был продлен до конца июня 2022 года", - говорится в итоговом документе.Механизм компенсации подразумевает, что страны, которые ранее не полностью соблюдали свои обязательства по сокращению добычи нефти, должны представить графики по компенсации этих объемов дополнительным сокращением в последующие периоды.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. На январь они составляют 3,36 миллиона баррелей в сутки.При этом на прошлом заседании, в декабре, альянс не стал притормаживать с увеличением добычи, несмотря на появление штамма "омикрон". Однако ОПЕК+ тогда сообщил, что продолжит следить за рынком и при необходимости предпримет меры для стабилизации ситуации.В итоге, как заявил Новак, на текущий момент ОПЕК+ не видит опасности в "омикроне", хотя и отмечает неопределенность, связанную с перспективами его дальнейшего распространения. "Мы продолжим мониторить ситуацию на рынке, поскольку, как я уже сказал, есть ряд неопределенностей, поэтому надо внимательно следить за балансом спроса и предложения", - заключил вице-премьер.
https://ria.ru/20220103/zapasy-1766454035.html
https://ria.ru/20220103/opek-1766494962.html
https://ria.ru/20220104/neft-1766548798.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568477623_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_8815f0d000aa4479667047b6af9e34c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, опек, цены на нефть, александр новак, россия, омикрон-штамм коронавируса
17:12 04.01.2022 (обновлено: 19:21 04.01.2022)
ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти в феврале
ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в феврале
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ОПЕК+ решил в феврале продолжить увеличивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в коммюнике альянса по итогам заседания во вторник.
Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак
, такое решение принято, поскольку новый штамм коронавируса "омикрон
" не приводит к снижению спроса на мировом рынке нефти.
"Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК
, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в феврале 2022 года", - говорится там.
Кроме того, в коммюнике говорится, что следующее министерское заседание стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК пройдет 2 февраля.
ОПЕК+ подчеркивает необходимость полного выполнения странами обязательств по нефтяной сделке и соблюдения механизма компенсации перепроизводства, говорится в коммюнике по итогам заседания альянса.
"... ОПЕК и участвующие в соглашении страны не-ОПЕК: ... подчеркивают критическую важность полного соблюдения обязательств и компенсационного механизма, который был продлен до конца июня 2022 года", - говорится в итоговом документе.
Механизм компенсации подразумевает, что страны, которые ранее не полностью соблюдали свои обязательства по сокращению добычи нефти, должны представить графики по компенсации этих объемов дополнительным сокращением в последующие периоды.
Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. На январь они составляют 3,36 миллиона баррелей в сутки.
При этом на прошлом заседании, в декабре, альянс не стал притормаживать с увеличением добычи, несмотря на появление штамма "омикрон". Однако ОПЕК+ тогда сообщил, что продолжит следить за рынком и при необходимости предпримет меры для стабилизации ситуации.
В итоге, как заявил Новак, на текущий момент ОПЕК+ не видит опасности в "омикроне", хотя и отмечает неопределенность, связанную с перспективами его дальнейшего распространения. "Мы продолжим мониторить ситуацию на рынке, поскольку, как я уже сказал, есть ряд неопределенностей, поэтому надо внимательно следить за балансом спроса и предложения", - заключил вице-премьер.