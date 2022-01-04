https://ria.ru/20220104/dobycha-1766565936.html

ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти в феврале

ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти в феврале - РИА Новости, 04.01.2022

ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти в феврале

ОПЕК+ решил в феврале продолжить увеличивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в коммюнике альянса по итогам заседания во вторник. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T17:12

2022-01-04T17:12

2022-01-04T19:21

экономика

опек

цены на нефть

александр новак

россия

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ОПЕК+ решил в феврале продолжить увеличивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в коммюнике альянса по итогам заседания во вторник.Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак, такое решение принято, поскольку новый штамм коронавируса "омикрон" не приводит к снижению спроса на мировом рынке нефти.Кроме того, в коммюнике говорится, что следующее министерское заседание стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК пройдет 2 февраля.ОПЕК+ подчеркивает необходимость полного выполнения странами обязательств по нефтяной сделке и соблюдения механизма компенсации перепроизводства, говорится в коммюнике по итогам заседания альянса."... ОПЕК и участвующие в соглашении страны не-ОПЕК: ... подчеркивают критическую важность полного соблюдения обязательств и компенсационного механизма, который был продлен до конца июня 2022 года", - говорится в итоговом документе.Механизм компенсации подразумевает, что страны, которые ранее не полностью соблюдали свои обязательства по сокращению добычи нефти, должны представить графики по компенсации этих объемов дополнительным сокращением в последующие периоды.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. На январь они составляют 3,36 миллиона баррелей в сутки.При этом на прошлом заседании, в декабре, альянс не стал притормаживать с увеличением добычи, несмотря на появление штамма "омикрон". Однако ОПЕК+ тогда сообщил, что продолжит следить за рынком и при необходимости предпримет меры для стабилизации ситуации.В итоге, как заявил Новак, на текущий момент ОПЕК+ не видит опасности в "омикроне", хотя и отмечает неопределенность, связанную с перспективами его дальнейшего распространения. "Мы продолжим мониторить ситуацию на рынке, поскольку, как я уже сказал, есть ряд неопределенностей, поэтому надо внимательно следить за балансом спроса и предложения", - заключил вице-премьер.

https://ria.ru/20220103/zapasy-1766454035.html

https://ria.ru/20220103/opek-1766494962.html

https://ria.ru/20220104/neft-1766548798.html

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экономика, опек, цены на нефть, александр новак, россия, омикрон-штамм коронавируса