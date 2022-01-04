https://ria.ru/20220104/chp-1766590484.html
Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области
Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области - РИА Новости, 05.01.2022
Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, сообщила в среду... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-04T23:39
2022-01-04T23:39
2022-01-05T00:00
в мире
казахстан
алма-ата
акции протеста в казахстане
мангистауская область
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766590587_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8651faa312819a73c54738de90a106c.jpg
НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, сообщила в среду пресс-служба казахстанского лидера."В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в сообщении.Согласно статье 44 Конституции Казахстана, президент "в случае, когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политическая стабильность республики, безопасность ее граждан находятся под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование конституционных органов государства, после официальных консультаций с премьер-министром и председателями палат парламента республики принимает меры, диктуемые названными обстоятельствами, включая введение на всей территории Казахстана и в отдельных его местностях чрезвычайного положения, применение Вооруженных Сил республики, с незамедлительным информированием об этом парламента республики".
https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html
казахстан
алма-ата
мангистауская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766590587_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eaf3cd3cdcb13cdf125c32f3e44dee96.jpg
Токаев призвал митингующих не следовать призывам "деструктивных лиц"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник записал видеообращение, в котором призвал участников акций протестов против повышения цены на топливо не следовать призывам "деструктивных лиц" и не совершать незаконных действий.
2022-01-04T23:39
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, алма-ата, акции протеста в казахстане, мангистауская область, касым-жомарт токаев
23:39 04.01.2022 (обновлено: 00:00 05.01.2022)
Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области
Президент Казахстана Токаев ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области с 5 по 19 января