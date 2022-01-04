https://ria.ru/20220104/chp-1766590484.html

Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области

Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области - РИА Новости, 05.01.2022

Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, сообщила в среду... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-04T23:39

2022-01-04T23:39

2022-01-05T00:00

в мире

казахстан

алма-ата

акции протеста в казахстане

мангистауская область

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, сообщила в среду пресс-служба казахстанского лидера."В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в сообщении.Согласно статье 44 Конституции Казахстана, президент "в случае, когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политическая стабильность республики, безопасность ее граждан находятся под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование конституционных органов государства, после официальных консультаций с премьер-министром и председателями палат парламента республики принимает меры, диктуемые названными обстоятельствами, включая введение на всей территории Казахстана и в отдельных его местностях чрезвычайного положения, применение Вооруженных Сил республики, с незамедлительным информированием об этом парламента республики".

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

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Токаев призвал митингующих не следовать призывам "деструктивных лиц" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник записал видеообращение, в котором призвал участников акций протестов против повышения цены на топливо не следовать призывам "деструктивных лиц" и не совершать незаконных действий. 2022-01-04T23:39 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, казахстан, алма-ата, акции протеста в казахстане, мангистауская область, касым-жомарт токаев