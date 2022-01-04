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https://ria.ru/20220104/bayden-1766539845.html
В США придумали способ заставить Путина уважать Байдена
В США предложили неожиданный способ заставить Россию уважать Байдена - РИА Новости, 04.01.2022
В США придумали способ заставить Путина уважать Байдена
Американским властям необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали всерьез относиться к президенту Джо Байдену... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T12:15
2022-01-04T14:46
в мире
сша
иран
тегеран (город)
джо байден
си цзиньпин
джордж буш (младший)
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Американским властям необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали всерьез относиться к президенту Джо Байдену. Об этом пишет бывший спичрайтер Джорджа Буша — младшего Уильям Макгерн в колонке для The Wall Street Journal."У Байдена есть не только отличная возможность предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана, но и заставить президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина дважды подумать, прежде чем предпринимать действия на международной арене", — считает автор.По его мнению, пока что риторика Белого дома не может убедить Пекин или Москву отступить от выбранного внешнеполитического курса, что говорит об отсутствии у Байдена авторитета среди мировых лидеров.Так, Макгерн предлагает предоставить Израилю дополнительное вооружение, чтобы Тель-Авив мог атаковать стратегические объекты на территории Ирана, в частности нефтехранилища.Автор приводит в пример президента Рональда Рейгана, которого в начале первого срока тоже считали мягким, пока он не уволил 11 300 авиадиспетчеров, устроивших забастовку в августе 1981 года.Помимо этого, Рейган, по словам Макгерна, постоянно давил на советское руководство агрессивными действиями вроде поставок оружия в Афганистан или введения войск на Гренаду. Байдену стоит использовать подобную тактику создания конфликтных ситуаций, уверен автор.Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
https://ria.ru/20220103/bayden-1766501876.html
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сша
иран
тегеран (город)
россия
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в мире, сша, иран, тегеран (город), джо байден, си цзиньпин, джордж буш (младший), россия
12:15 04.01.2022 (обновлено: 14:46 04.01.2022)
 
В США предложили неожиданный способ заставить Россию уважать Байдена

WSJ: США нужно надавить на Иран, чтобы Россия начала уважать Байдена

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Американским властям необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали всерьез относиться к президенту Джо Байдену. Об этом пишет бывший спичрайтер Джорджа Буша — младшего Уильям Макгерн в колонке для The Wall Street Journal.
"У Байдена есть не только отличная возможность предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана, но и заставить президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина дважды подумать, прежде чем предпринимать действия на международной арене", — считает автор.
По его мнению, пока что риторика Белого дома не может убедить Пекин или Москву отступить от выбранного внешнеполитического курса, что говорит об отсутствии у Байдена авторитета среди мировых лидеров.
Так, Макгерн предлагает предоставить Израилю дополнительное вооружение, чтобы Тель-Авив мог атаковать стратегические объекты на территории Ирана, в частности нефтехранилища.
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Автор приводит в пример президента Рональда Рейгана, которого в начале первого срока тоже считали мягким, пока он не уволил 11 300 авиадиспетчеров, устроивших забастовку в августе 1981 года.
Помимо этого, Рейган, по словам Макгерна, постоянно давил на советское руководство агрессивными действиями вроде поставок оружия в Афганистан или введения войск на Гренаду. Байдену стоит использовать подобную тактику создания конфликтных ситуаций, уверен автор.
Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
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В миреСШАИранТегеран (город)Джо БайденСи ЦзиньпинДжордж Буш (младший)Россия
 
 
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