https://ria.ru/20220104/bayden-1766539845.html

В США придумали способ заставить Путина уважать Байдена

В США предложили неожиданный способ заставить Россию уважать Байдена - РИА Новости, 04.01.2022

В США придумали способ заставить Путина уважать Байдена

Американским властям необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали всерьез относиться к президенту Джо Байдену... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T12:15

2022-01-04T12:15

2022-01-04T14:46

в мире

сша

иран

тегеран (город)

джо байден

си цзиньпин

джордж буш (младший)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765051413_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_bdb850dc5b8a1639f76268beb6dd2cce.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Американским властям необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали всерьез относиться к президенту Джо Байдену. Об этом пишет бывший спичрайтер Джорджа Буша — младшего Уильям Макгерн в колонке для The Wall Street Journal."У Байдена есть не только отличная возможность предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана, но и заставить президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина дважды подумать, прежде чем предпринимать действия на международной арене", — считает автор.По его мнению, пока что риторика Белого дома не может убедить Пекин или Москву отступить от выбранного внешнеполитического курса, что говорит об отсутствии у Байдена авторитета среди мировых лидеров.Так, Макгерн предлагает предоставить Израилю дополнительное вооружение, чтобы Тель-Авив мог атаковать стратегические объекты на территории Ирана, в частности нефтехранилища.Автор приводит в пример президента Рональда Рейгана, которого в начале первого срока тоже считали мягким, пока он не уволил 11 300 авиадиспетчеров, устроивших забастовку в августе 1981 года.Помимо этого, Рейган, по словам Макгерна, постоянно давил на советское руководство агрессивными действиями вроде поставок оружия в Афганистан или введения войск на Гренаду. Байдену стоит использовать подобную тактику создания конфликтных ситуаций, уверен автор.Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.

https://ria.ru/20220103/bayden-1766501876.html

https://ria.ru/20211231/peregovory-1766283828.html

сша

иран

тегеран (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, тегеран (город), джо байден, си цзиньпин, джордж буш (младший), россия