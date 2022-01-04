https://ria.ru/20220104/bayden-1766539845.html
В США придумали способ заставить Путина уважать Байдена
В США предложили неожиданный способ заставить Россию уважать Байдена - РИА Новости, 04.01.2022
В США придумали способ заставить Путина уважать Байдена
Американским властям необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали всерьез относиться к президенту Джо Байдену... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T12:15
2022-01-04T12:15
2022-01-04T14:46
в мире
сша
иран
тегеран (город)
джо байден
си цзиньпин
джордж буш (младший)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765051413_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_bdb850dc5b8a1639f76268beb6dd2cce.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Американским властям необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали всерьез относиться к президенту Джо Байдену. Об этом пишет бывший спичрайтер Джорджа Буша — младшего Уильям Макгерн в колонке для The Wall Street Journal."У Байдена есть не только отличная возможность предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана, но и заставить президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина дважды подумать, прежде чем предпринимать действия на международной арене", — считает автор.По его мнению, пока что риторика Белого дома не может убедить Пекин или Москву отступить от выбранного внешнеполитического курса, что говорит об отсутствии у Байдена авторитета среди мировых лидеров.Так, Макгерн предлагает предоставить Израилю дополнительное вооружение, чтобы Тель-Авив мог атаковать стратегические объекты на территории Ирана, в частности нефтехранилища.Автор приводит в пример президента Рональда Рейгана, которого в начале первого срока тоже считали мягким, пока он не уволил 11 300 авиадиспетчеров, устроивших забастовку в августе 1981 года.Помимо этого, Рейган, по словам Макгерна, постоянно давил на советское руководство агрессивными действиями вроде поставок оружия в Афганистан или введения войск на Гренаду. Байдену стоит использовать подобную тактику создания конфликтных ситуаций, уверен автор.Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
https://ria.ru/20220103/bayden-1766501876.html
https://ria.ru/20211231/peregovory-1766283828.html
сша
иран
тегеран (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765051413_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3640b9c5427419a1859e9595117835b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, тегеран (город), джо байден, си цзиньпин, джордж буш (младший), россия
12:15 04.01.2022 (обновлено: 14:46 04.01.2022)
В США предложили неожиданный способ заставить Россию уважать Байдена
WSJ: США нужно надавить на Иран, чтобы Россия начала уважать Байдена