https://ria.ru/20220104/amerika-1766559426.html

Байдену потребовалась подмога для встречи с Путиным?

Пятеро на одного. В США придумали "оригинальный формат" встречи с Путиным - РИА Новости, 04.01.2022

Байдену потребовалась подмога для встречи с Путиным?

Для решения внутренних и внешних политических проблем Соединенных Штатов следует созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего главы Белого дома. С... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T16:06

2022-01-04T16:06

2022-01-04T19:21

в мире

сша

владимир путин

джо байден

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джордж буш (младший)

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Для решения внутренних и внешних политических проблем Соединенных Штатов следует созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего главы Белого дома. С такой идеей выступил старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в статье для The Hill."Предположим, в Кэмп-Дэвиде на длительное время будет созван совет бывших президентов. Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта. <…> Эту же идею следует распространить на совместные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным", — рассказал эксперт.По его мнению, основная задача совета заключается в том, чтобы найти компромисс, отвечающий интересам всех сторон.Ульман отметил, что политическая система США переживает кризис из-за устаревшей, по его словам, конституции XVIII века. Внесение поправок в основной документ невозможно из-за особенностей двухпартийной системы, добавил автор."Это была бы самая странная встреча. Но, учитывая серьезный характер нашего кризиса, какова альтернатива?" — заключил Ульман.Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.В новом году также запланированы несколько мероприятий: 10 января пройдут переговоры с США по гарантиям безопасности, 12 января — консультации россиян с НАТО, а на следующий день запланирована встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

https://ria.ru/20220103/bayden-1766501876.html

https://ria.ru/20220103/evropa-1766461234.html

https://ria.ru/20211231/peregovory-1766283828.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, барак обама, нато, си цзиньпин, джордж буш (младший), билл клинтон, россия