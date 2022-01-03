https://ria.ru/20220103/vstrecha-1766474665.html

Встреча Шольца и Путина планируется в январе, сообщили немецкие СМИ

Встреча Шольца и Путина планируется в январе, сообщили немецкие СМИ - РИА Новости, 03.01.2022

Встреча Шольца и Путина планируется в январе, сообщили немецкие СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие недели, сообщает таблоид Bild. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T12:58

2022-01-03T12:58

2022-01-03T14:59

в мире

германия

москва

владимир путин

мид германии

bild

олаф шольц

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764179423_0:38:3180:1827_1920x0_80_0_0_1037f4c384b38ad7531ced9248d9885f.jpg

БЕРЛИН, 3 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие недели, сообщает таблоид Bild.Как отмечается в публикации, Шольц хотел бы активнее участвовать в политике в отношении России. По словам неназванного источника, канцлер надеется на "новые качественные отношения" с Москвой. При этом немецкий МИД сейчас возглавляет партнер Шольца по коалиции Анналена Бербок из партии "Зеленые", которая с момента назначения на пост в начале декабря сделала несколько жестких заявлений в адрес России.В кабмине Германии РИА Новости отказались подтвердить информацию о возможной встрече Путина и Шольца. В немецком посольстве в Москве тоже не смогли это сделать.Президент России и канцлер Германии уже общались по телефону. В разговоре, который состоялся 21 декабря, российский лидер подробно проинформировал немецкого коллегу о предложениях по гарантиям безопасности в Европе, которые Россия направила США и их союзникам. Кроме того, стороны обсудили и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе — Путин, в частности, обратил внимание Шольца на то, что Киев упорно уклоняется от выполнения Минских соглашений, что мешает и проведению нового саммита в нормандском формате.

https://ria.ru/20220101/sholts-1766346662.html

германия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, москва, владимир путин, мид германии, bild, олаф шольц, россия, анналена бербок