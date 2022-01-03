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Встреча Шольца и Путина планируется в январе, сообщили немецкие СМИ
Встреча Шольца и Путина планируется в январе, сообщили немецкие СМИ - РИА Новости, 03.01.2022
Встреча Шольца и Путина планируется в январе, сообщили немецкие СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие недели, сообщает таблоид Bild. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T12:58
2022-01-03T12:58
2022-01-03T14:59
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БЕРЛИН, 3 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие недели, сообщает таблоид Bild.Как отмечается в публикации, Шольц хотел бы активнее участвовать в политике в отношении России. По словам неназванного источника, канцлер надеется на "новые качественные отношения" с Москвой. При этом немецкий МИД сейчас возглавляет партнер Шольца по коалиции Анналена Бербок из партии "Зеленые", которая с момента назначения на пост в начале декабря сделала несколько жестких заявлений в адрес России.В кабмине Германии РИА Новости отказались подтвердить информацию о возможной встрече Путина и Шольца. В немецком посольстве в Москве тоже не смогли это сделать.Президент России и канцлер Германии уже общались по телефону. В разговоре, который состоялся 21 декабря, российский лидер подробно проинформировал немецкого коллегу о предложениях по гарантиям безопасности в Европе, которые Россия направила США и их союзникам. Кроме того, стороны обсудили и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе — Путин, в частности, обратил внимание Шольца на то, что Киев упорно уклоняется от выполнения Минских соглашений, что мешает и проведению нового саммита в нормандском формате.
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12:58 03.01.2022 (обновлено: 14:59 03.01.2022)
Встреча Шольца и Путина планируется в январе, сообщили немецкие СМИ
Немецкие СМИ: встреча канцлера ФРГ Шольца с президентом Путиным планируется в январе