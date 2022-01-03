https://ria.ru/20220103/ukraina-1766494196.html

"Украинские власти выпросили звонок Байдена Зеленскому на коленях"

Власти на коленях просили Байдена позвонить Зеленскому, заявили на Украине - РИА Новости, 03.01.2022

"Украинские власти выпросили звонок Байдена Зеленскому на коленях"

Украинские власти на коленях упрашивали президента США Джо Байдена позвонить своему коллеге Владимиру Зеленскому, заявил политолог Владимир Манько. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T16:55

2022-01-03T16:55

2022-01-03T16:55

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинские власти на коленях упрашивали президента США Джо Байдена позвонить своему коллеге Владимиру Зеленскому, заявил политолог Владимир Манько."Я думаю, что наши выпросили этот звонок на коленях. "Ну позвоните нам, ну с Путиным же говорили", — подчеркнул эксперт в эфире телеканала "Наш".По его словам, разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным был предметным, и в нем решались все геополитические вопросы, касающиеся Европы, в то время как общение лидеров США и Украины было символическим.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден провел со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским телефонный разговор. Стороны обсудили внутренние реформы и деолигархизацию на Украине, а также ситуацию в Донбассе и Минские соглашения.В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. По информации Кремля, Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.

https://ria.ru/20220103/zelenskiy-1766486401.html

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