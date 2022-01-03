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"Украинские власти выпросили звонок Байдена Зеленскому на коленях"
Власти на коленях просили Байдена позвонить Зеленскому, заявили на Украине - РИА Новости, 03.01.2022
"Украинские власти выпросили звонок Байдена Зеленскому на коленях"
Украинские власти на коленях упрашивали президента США Джо Байдена позвонить своему коллеге Владимиру Зеленскому, заявил политолог Владимир Манько. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T16:55
2022-01-03T16:55
в мире
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сша
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владимир зеленский
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинские власти на коленях упрашивали президента США Джо Байдена позвонить своему коллеге Владимиру Зеленскому, заявил политолог Владимир Манько."Я думаю, что наши выпросили этот звонок на коленях. "Ну позвоните нам, ну с Путиным же говорили", — подчеркнул эксперт в эфире телеканала "Наш".По его словам, разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным был предметным, и в нем решались все геополитические вопросы, касающиеся Европы, в то время как общение лидеров США и Украины было символическим.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден провел со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским телефонный разговор. Стороны обсудили внутренние реформы и деолигархизацию на Украине, а также ситуацию в Донбассе и Минские соглашения.В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. По информации Кремля, Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
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в мире, украина, сша, европа, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, россия
16:55 03.01.2022
 
Власти на коленях просили Байдена позвонить Зеленскому, заявили на Украине

Политолог Манько: украинская власть на коленях умоляла Байдена позвонить Зеленскому

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинские власти на коленях упрашивали президента США Джо Байдена позвонить своему коллеге Владимиру Зеленскому, заявил политолог Владимир Манько.
"Я думаю, что наши выпросили этот звонок на коленях. "Ну позвоните нам, ну с Путиным же говорили", — подчеркнул эксперт в эфире телеканала "Наш".
По его словам, разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным был предметным, и в нем решались все геополитические вопросы, касающиеся Европы, в то время как общение лидеров США и Украины было символическим.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден провел со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским телефонный разговор. Стороны обсудили внутренние реформы и деолигархизацию на Украине, а также ситуацию в Донбассе и Минские соглашения.
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В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. По информации Кремля, Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ПутинДжо БайденВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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