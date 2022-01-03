https://ria.ru/20220103/ukraina-1766494196.html
"Украинские власти выпросили звонок Байдена Зеленскому на коленях"
Власти на коленях просили Байдена позвонить Зеленскому, заявили на Украине - РИА Новости, 03.01.2022
"Украинские власти выпросили звонок Байдена Зеленскому на коленях"
Украинские власти на коленях упрашивали президента США Джо Байдена позвонить своему коллеге Владимиру Зеленскому, заявил политолог Владимир Манько. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T16:55
2022-01-03T16:55
2022-01-03T16:55
в мире
украина
сша
европа
владимир путин
джо байден
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763073376_0:301:2974:1974_1920x0_80_0_0_25bf94ed7506381eb1b5d70656201526.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинские власти на коленях упрашивали президента США Джо Байдена позвонить своему коллеге Владимиру Зеленскому, заявил политолог Владимир Манько."Я думаю, что наши выпросили этот звонок на коленях. "Ну позвоните нам, ну с Путиным же говорили", — подчеркнул эксперт в эфире телеканала "Наш".По его словам, разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным был предметным, и в нем решались все геополитические вопросы, касающиеся Европы, в то время как общение лидеров США и Украины было символическим.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден провел со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским телефонный разговор. Стороны обсудили внутренние реформы и деолигархизацию на Украине, а также ситуацию в Донбассе и Минские соглашения.В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. По информации Кремля, Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
https://ria.ru/20220103/zelenskiy-1766486401.html
украина
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763073376_136:0:2839:2027_1920x0_80_0_0_c1c0c6a4e81fc7166d4223e11f291403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, европа, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, россия
Власти на коленях просили Байдена позвонить Зеленскому, заявили на Украине
Политолог Манько: украинская власть на коленях умоляла Байдена позвонить Зеленскому