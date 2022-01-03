https://ria.ru/20220103/ukraina-1766484198.html

В ДНР заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны ВСУ за сутки

В ДНР заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 03.01.2022

В ДНР заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны ВСУ за сутки

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило об отсутствии нарушений режима прекращения огня со стороны украинских... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:44

2022-01-03T14:44

2022-01-03T15:51

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донецкая народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило об отсутствии нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в течение минувших суток.Начиная с 1 января от представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и управления Народной милиции ДНР не поступало сообщений о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."За прошедшие сутки нарушений комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211230/donbass-1766222105.html

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр