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В ДНР заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны ВСУ за сутки
В ДНР заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 03.01.2022
В ДНР заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны ВСУ за сутки
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило об отсутствии нарушений режима прекращения огня со стороны украинских... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:44
2022-01-03T15:51
в мире
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило об отсутствии нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в течение минувших суток.Начиная с 1 января от представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и управления Народной милиции ДНР не поступало сообщений о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."За прошедшие сутки нарушений комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
14:44 03.01.2022 (обновлено: 15:51 03.01.2022)
 
В ДНР заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны ВСУ за сутки

В ДНР заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны ВСУ в течение суток

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий в Зайцево, Донецкая область
Украинский военнослужащий в Зайцево, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило об отсутствии нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в течение минувших суток.
Начиная с 1 января от представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и управления Народной милиции ДНР не поступало сообщений о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 18:04
Украина почти две тысячи раз за год нарушила перемирие, заявили в ДНР
"За прошедшие сутки нарушений комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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