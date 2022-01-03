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"Все покрыто золотом". Кто оставил в России несметные сокровища
"Все покрыто золотом". Кто оставил в России несметные сокровища - РИА Новости, 03.01.2022
"Все покрыто золотом". Кто оставил в России несметные сокровища
В Казахстане, всего в 50 километрах от российской границы, исследователи обнаружили золотоордынские погребения. Находка заставила вспомнить легенду о кладе хана РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T08:00
2022-01-03T08:08
религия
воронежская область
керчь
аналитика - религия и мировоззрение
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Никита Бизин. В Казахстане, всего в 50 километрах от российской границы, исследователи обнаружили золотоордынские погребения. Находка заставила вспомнить легенду о кладе хана Батыя: ведь где гробницы, там и богатства. Таких сокровищниц немало и на территории России. О самых известных — в материале РИА Новости.Повод вспомнитьАрхеологи признали открытие сенсационным. Усыпальницы построили в XIV веке для джучидов — потомков Джучи, первого хана Золотой Орды. Согласно древнему преданию, его сын Батый перед смертью спрятал награбленное золото где-то на территории России или в северных областях Казахстана. Поэтому заявление ученых взбудоражило охотников за сокровищами.Результаты раскопок не оправдали ожиданий: нашли лишь пару золотых застежек и несколько серебряных монет. В земле лежали в основном глиняные черепки. Искателям кладов, видимо, придется подождать еще. Как долго — зависит от правдивости легенды о запасах могущественного хана.Однако археологи находят гораздо больше драгоценностей в курганах, которых в России очень много. Как правило, древние народы хоронили таким образом знать: вождей, воинов, жрецов. В могилы богобоязненные соплеменники непременно опускали всевозможные предметы из золота и серебра.Золотая жила ПричерноморьяСамые большие курганы принадлежали скифам — древнему кочевому народу, жившему в Северном Причерноморье с IV века до нашей эры по III век нашей эры.Институт археологии АН Украинской ССР в 1967-м организовал экспедицию для обследования примерно тысячи небольших и около десятка крупных захоронений вдоль северного побережья Черного моря.Изучив тринадцать погребений, специалисты уже было потеряли надежду: все растащили мародеры. Однако четырнадцатое вознаградило за упорство."Грабитель попросту не заметил погребение молодой скифянки, хотя его лаз прошел буквально в считанных сантиметрах. Рядом с непотревоженными останками лежали разноцветные изящные бусы, бронзовое зеркало и золотое скульптурное украшение", — вспоминал руководитель экспедиции Василий Бидзиля.В 1968-м исследователи раскопали соседний некрополь — 60 метров в диаметре. Множество склепов внутри него были нетронуты: гробы, погребальная утварь и одежда, украшенные золотом.А еще спустя год нашли могилу скифской жрицы. "Саркофаг был покрыт золотыми набивными пластинами. Рядом несколько сотен золотых украшений: бус, ожерелий, подвесок и бляшек", — рассказывал Бидзиля.За три сезона экспедиция обнаружила около 500 предметов из драгоценных металлов. Это сделало "Гайманову могилу" в Васильевском районе Запорожской области самым богатым из всех известных скифских погребений.Вне зоны доступаВ Крыму, возможно, есть еще одна сокровищница скифов: с середины XIX века археологи изучают Царский курган под Керчью. Двести лет назад тут ничего не нашли. В погребальной камере не было никаких следов захоронения. Хотя известно, что скифы не скупились на подарки в последний путь.Спустя полтора столетия российские ученые предположили, что усыпальница испещрена тоннелями. Измерив удельное сопротивление почвы, они обнаружили рядом с курганом пустоты."Результаты проведенного поиска сначала, прямо скажу, ошарашили. Но потом насторожили. А именно обилием и сложностью подземных пустот, находящихся вне подошвы кургана и имеющих с ним непосредственную связь", — писал инженер Валентин Логвинов.К западу от некрополя он обнаружил ходы протяженностью 12-13 метров. Все ведут в один тоннель. "Точка соединения двух параллельных подземных ходов, — продолжает Логвинов, — имеет каменную неразрушенную замуровку. Трапециевидная пустота, которой заканчивается подземный ход, содержит в себе большое количество цветного металла и цветного стекла, фрагменты керамики".Царский курган, считает он, не просто мавзолей, а сокровищница с системой тайных ходов. Именно поэтому в главной комнате усыпальницы нет следов погребения.Однако другие исследователи засомневались в его выводах. По крайней мере, за много лет никто так и не нашел сокровища.В других случаях археологам везло намного больше. Например, в сибирской долине Пазырык обнаружили сразу несколько нетронутых скифских курганов. Помогла особенность почвы, ведь гробницы — в зоне вечной мерзлоты. Растопив лед, ученые извлекли на поверхность останки. А вместе с ними множество золотых изделий: ритуальные чаши, украшения и фигурки богов.В последние десятилетия активно исследуют курганы в Воронежской области. Точное число некрополей неизвестно до сих пор. Но археологи постоянно находят женские и мужские головные уборы, саваны и погребальную утварь — все из чистого золота.На перекрестке культурКурганами богата и европейская часть России. Самый известный — в Смоленской области, недалеко от деревни Гнездово.Обнаружили его совершенно случайно: в 1868-м здесь строили Риго-Орловскую железную дорогу. Каково же было удивление рабочих, когда из-под лопат вдруг посыпались монеты и украшения.Находкой заинтересовался основатель Русского археологического общества граф Алексей Уваров. И уже в 1874-м на раскопки прибыла экспедиция. Исследовав только первые четырнадцать захоронений, археологи извлекли целый набор великолепных артефактов — драгоценные мечи, бронзовые и золотые украшения, множество монет.Интересно, что все они были с разных концов земли, бок о бок лежали творения арабских, византийских и даже скандинавских мастеров. Возник закономерный вопрос: что это за место?"Сегодня на этот счет существует множество версий. Основная связывает разнообразный характер находок с расположением поселения. Дело в том, что Гнездово стоит на ключевой точке знаменитого пути "из варяг в греки", — объясняет директор музея-заповедника "Гнездово" Андрей Королев.Поэтому ученые полагают, что на этом месте когда-то находился политический и культурный центр викингов. А разнообразие артефактов — результат активной торговли.Впрочем, золотых залежей, как в скифских курганах, в Гнездово нет. "Они составляют совсем небольшой процент от общего числа находок, — говорит Королев. — Куда больше керамики и металлических предметов".Интенсивность раскопок по-прежнему высока. Ученые насчитывают здесь тысячи курганов. Не исключено, что в одном из них — заветный клад.Гнездово не единственное место, где могут быть спрятаны сокровища викингов. Еще одну стоянку обнаружили в 1950-х в Тульской области. Сегодня она известна как Супрутское городище, по названию близлежащей деревни. Раскопки вели более сорока лет.Археологи извлекли из земли женские украшения из бронзы и серебра, искусно изготовленные мечи. А несколько месяцев назад нашли десятки монет римской эпохи. Выяснилось, что в III-VIII веках на месте деревни Супрут располагался город — один из крупнейших торговых центров того времени.
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воронежская область, керчь, аналитика - религия и мировоззрение, россия
08:00 03.01.2022 (обновлено: 08:08 03.01.2022)
 

"Все покрыто золотом". Кто оставил в России несметные сокровища

© Depositphotos / marishka-1982ok@yandex.ruАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Depositphotos / marishka-1982ok@yandex.ru
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Никита Бизин. В Казахстане, всего в 50 километрах от российской границы, исследователи обнаружили золотоордынские погребения. Находка заставила вспомнить легенду о кладе хана Батыя: ведь где гробницы, там и богатства. Таких сокровищниц немало и на территории России. О самых известных — в материале РИА Новости.

Повод вспомнить

Археологи признали открытие сенсационным. Усыпальницы построили в XIV веке для джучидов — потомков Джучи, первого хана Золотой Орды. Согласно древнему преданию, его сын Батый перед смертью спрятал награбленное золото где-то на территории России или в северных областях Казахстана. Поэтому заявление ученых взбудоражило охотников за сокровищами.
Результаты раскопок не оправдали ожиданий: нашли лишь пару золотых застежек и несколько серебряных монет. В земле лежали в основном глиняные черепки. Искателям кладов, видимо, придется подождать еще. Как долго — зависит от правдивости легенды о запасах могущественного хана.
Однако археологи находят гораздо больше драгоценностей в курганах, которых в России очень много. Как правило, древние народы хоронили таким образом знать: вождей, воинов, жрецов. В могилы богобоязненные соплеменники непременно опускали всевозможные предметы из золота и серебра.

Золотая жила Причерноморья

Самые большие курганы принадлежали скифам — древнему кочевому народу, жившему в Северном Причерноморье с IV века до нашей эры по III век нашей эры.
Институт археологии АН Украинской ССР в 1967-м организовал экспедицию для обследования примерно тысячи небольших и около десятка крупных захоронений вдоль северного побережья Черного моря.
Изучив тринадцать погребений, специалисты уже было потеряли надежду: все растащили мародеры. Однако четырнадцатое вознаградило за упорство.
© РИА Новости / Шурубор / Перейти в фотобанкСеребряная с позолотой чаша из скифского кургана "Гайманова могила"
Серебряная с позолотой чаша из скифского кургана Гайманова могила - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Шурубор
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Серебряная с позолотой чаша из скифского кургана "Гайманова могила"
"Грабитель попросту не заметил погребение молодой скифянки, хотя его лаз прошел буквально в считанных сантиметрах. Рядом с непотревоженными останками лежали разноцветные изящные бусы, бронзовое зеркало и золотое скульптурное украшение", — вспоминал руководитель экспедиции Василий Бидзиля.
В 1968-м исследователи раскопали соседний некрополь — 60 метров в диаметре. Множество склепов внутри него были нетронуты: гробы, погребальная утварь и одежда, украшенные золотом.
А еще спустя год нашли могилу скифской жрицы. "Саркофаг был покрыт золотыми набивными пластинами. Рядом несколько сотен золотых украшений: бус, ожерелий, подвесок и бляшек", — рассказывал Бидзиля.
© РИА Новости / В. Бабайлов / Перейти в фотобанкЗолотые и серебряные атрибуты скифской царской власти, найденные в кургане "Гайманова могила"
Золотые и серебряные атрибуты скифской царской власти, найденные в кургане Гайманова могила - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / В. Бабайлов
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Золотые и серебряные атрибуты скифской царской власти, найденные в кургане "Гайманова могила"
За три сезона экспедиция обнаружила около 500 предметов из драгоценных металлов. Это сделало "Гайманову могилу" в Васильевском районе Запорожской области самым богатым из всех известных скифских погребений.

Вне зоны доступа

В Крыму, возможно, есть еще одна сокровищница скифов: с середины XIX века археологи изучают Царский курган под Керчью. Двести лет назад тут ничего не нашли. В погребальной камере не было никаких следов захоронения. Хотя известно, что скифы не скупились на подарки в последний путь.
Спустя полтора столетия российские ученые предположили, что усыпальница испещрена тоннелями. Измерив удельное сопротивление почвы, они обнаружили рядом с курганом пустоты.
CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko / Царский курган, Керчь
Царский курган, Керчь - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko /
Царский курган, Керчь
"Результаты проведенного поиска сначала, прямо скажу, ошарашили. Но потом насторожили. А именно обилием и сложностью подземных пустот, находящихся вне подошвы кургана и имеющих с ним непосредственную связь", — писал инженер Валентин Логвинов.
К западу от некрополя он обнаружил ходы протяженностью 12-13 метров. Все ведут в один тоннель. "Точка соединения двух параллельных подземных ходов, — продолжает Логвинов, — имеет каменную неразрушенную замуровку. Трапециевидная пустота, которой заканчивается подземный ход, содержит в себе большое количество цветного металла и цветного стекла, фрагменты керамики".
Царский курган, считает он, не просто мавзолей, а сокровищница с системой тайных ходов. Именно поэтому в главной комнате усыпальницы нет следов погребения.
Однако другие исследователи засомневались в его выводах. По крайней мере, за много лет никто так и не нашел сокровища.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЦарский курган в Крыму
Царский курган в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Царский курган в Крыму
В других случаях археологам везло намного больше. Например, в сибирской долине Пазырык обнаружили сразу несколько нетронутых скифских курганов. Помогла особенность почвы, ведь гробницы — в зоне вечной мерзлоты. Растопив лед, ученые извлекли на поверхность останки. А вместе с ними множество золотых изделий: ритуальные чаши, украшения и фигурки богов.
В последние десятилетия активно исследуют курганы в Воронежской области. Точное число некрополей неизвестно до сих пор. Но археологи постоянно находят женские и мужские головные уборы, саваны и погребальную утварь — все из чистого золота.

На перекрестке культур

Курганами богата и европейская часть России. Самый известный — в Смоленской области, недалеко от деревни Гнездово.
CC0 / Mikra72 / Гнездовский курган
 Гнездовский курган - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
CC0 / Mikra72 /
Гнездовский курган
Обнаружили его совершенно случайно: в 1868-м здесь строили Риго-Орловскую железную дорогу. Каково же было удивление рабочих, когда из-под лопат вдруг посыпались монеты и украшения.
Находкой заинтересовался основатель Русского археологического общества граф Алексей Уваров. И уже в 1874-м на раскопки прибыла экспедиция. Исследовав только первые четырнадцать захоронений, археологи извлекли целый набор великолепных артефактов — драгоценные мечи, бронзовые и золотые украшения, множество монет.
Интересно, что все они были с разных концов земли, бок о бок лежали творения арабских, византийских и даже скандинавских мастеров. Возник закономерный вопрос: что это за место?
CC0 / Лапоть / Шлем из Гнездовского кургана
Шлем из Гнездовского кургана - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
CC0 / Лапоть /
Шлем из Гнездовского кургана
"Сегодня на этот счет существует множество версий. Основная связывает разнообразный характер находок с расположением поселения. Дело в том, что Гнездово стоит на ключевой точке знаменитого пути "из варяг в греки", — объясняет директор музея-заповедника "Гнездово" Андрей Королев.
Поэтому ученые полагают, что на этом месте когда-то находился политический и культурный центр викингов. А разнообразие артефактов — результат активной торговли.
Впрочем, золотых залежей, как в скифских курганах, в Гнездово нет. "Они составляют совсем небольшой процент от общего числа находок, — говорит Королев. — Куда больше керамики и металлических предметов".
CC BY-SA 4.0 / Николай Смолянкин (cropped) / Гнездовский курган
Гнездовский курган - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Николай Смолянкин (cropped) /
Гнездовский курган
Интенсивность раскопок по-прежнему высока. Ученые насчитывают здесь тысячи курганов. Не исключено, что в одном из них — заветный клад.
Гнездово не единственное место, где могут быть спрятаны сокровища викингов. Еще одну стоянку обнаружили в 1950-х в Тульской области. Сегодня она известна как Супрутское городище, по названию близлежащей деревни. Раскопки вели более сорока лет.
Археологи извлекли из земли женские украшения из бронзы и серебра, искусно изготовленные мечи. А несколько месяцев назад нашли десятки монет римской эпохи. Выяснилось, что в III-VIII веках на месте деревни Супрут располагался город — один из крупнейших торговых центров того времени.
Фрагмент верхнего яруса золотой пекторали IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР. 1974 год - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
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