Зона риска. Какого "черного лебедя" ждут инвесторы в рубль

01:15 03.01.2022 (обновлено: 01:17 03.01.2022)
Эксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активы
Экономист Ермолаев: в 2022 году по рублю может ударить падающая нефть
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Инвестиции в рублевые активы все еще выгодны, тем не менее существуют риски, которые могут оказаться теми самыми "черными лебедями". К примеру, ФРС США может неожиданно рано и быстро перейти к курсу на ужесточение политики, что укрепит доллар выше ожиданий, а нефть может опуститься из-за снижения экономического роста в США и мире, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.
Он отметил, что по рублю может ударить падающая нефть, а при усилении геополитической напряженности американская валюта еще сильнее укрепится — он получит дополнительные инвестиции со стороны желающих обезопасить себя от рисков. И это еще сильнее ударит по курсу рубля.
"Ожидаемый уровень инфляции в России в III квартале 2021 года — 5,2 процента, а на конец 2022 года, по прогнозу Банка России, примерно такие же цифры (4-4,5 процента). В этом случае доходность облигаций ОФЗ со сроком погашения через год составляла вчера 8,05 процента, а неделю назад — почти 8,5 процента. Если бы на волне паники в декабре инвестор купил эти облигации, то его ожидаемая реальная доходность составила бы примерно 3,5 процента за год", — пояснил собеседник агентства.
Однако скорее всего никаких “черных лебедей” на российском валютном рынке не будет. В таком случае, по мнению эксперта, инвестиции в отечественные финактивы с невысоким риском ожидаемо будут намного более выгодными, чем в аналогичные активы в странах с резервными валютами. Для расчета выгоды можно взять данные по ожидаемой доходности с Trading Economics (есть данные по многим странам), заключил Ермолаев.
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