https://ria.ru/20220103/rubl-1766449818.html

Зона риска. Какого "черного лебедя" ждут инвесторы в рубль

Эксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активы - РИА Новости, 03.01.2022

Зона риска. Какого "черного лебедя" ждут инвесторы в рубль

Инвестиции в рублевые активы все еще выгодны, тем не менее существуют риски, которые могут оказаться теми самыми "черными лебедями". К примеру, ФРС США может... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T01:15

2022-01-03T01:15

2022-01-03T01:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

сша

федеральная резервная система сша

рэу имени г. в. плеханова

россия

сергей ермолаев

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Инвестиции в рублевые активы все еще выгодны, тем не менее существуют риски, которые могут оказаться теми самыми "черными лебедями". К примеру, ФРС США может неожиданно рано и быстро перейти к курсу на ужесточение политики, что укрепит доллар выше ожиданий, а нефть может опуститься из-за снижения экономического роста в США и мире, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.Он отметил, что по рублю может ударить падающая нефть, а при усилении геополитической напряженности американская валюта еще сильнее укрепится — он получит дополнительные инвестиции со стороны желающих обезопасить себя от рисков. И это еще сильнее ударит по курсу рубля.Однако скорее всего никаких “черных лебедей” на российском валютном рынке не будет. В таком случае, по мнению эксперта, инвестиции в отечественные финактивы с невысоким риском ожидаемо будут намного более выгодными, чем в аналогичные активы в странах с резервными валютами. Для расчета выгоды можно взять данные по ожидаемой доходности с Trading Economics (есть данные по многим странам), заключил Ермолаев.

https://ria.ru/20220101/dollar-1766336315.html

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экономика, рубль, сша, федеральная резервная система сша, рэу имени г. в. плеханова, россия, сергей ермолаев