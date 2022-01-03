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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220103/rubl-1766449818.html
Зона риска. Какого "черного лебедя" ждут инвесторы в рубль
Эксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активы - РИА Новости, 03.01.2022
Зона риска. Какого "черного лебедя" ждут инвесторы в рубль
Инвестиции в рублевые активы все еще выгодны, тем не менее существуют риски, которые могут оказаться теми самыми "черными лебедями". К примеру, ФРС США может... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T01:15
2022-01-03T01:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
сша
федеральная резервная система сша
рэу имени г. в. плеханова
россия
сергей ермолаев
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Инвестиции в рублевые активы все еще выгодны, тем не менее существуют риски, которые могут оказаться теми самыми "черными лебедями". К примеру, ФРС США может неожиданно рано и быстро перейти к курсу на ужесточение политики, что укрепит доллар выше ожиданий, а нефть может опуститься из-за снижения экономического роста в США и мире, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.Он отметил, что по рублю может ударить падающая нефть, а при усилении геополитической напряженности американская валюта еще сильнее укрепится — он получит дополнительные инвестиции со стороны желающих обезопасить себя от рисков. И это еще сильнее ударит по курсу рубля.Однако скорее всего никаких “черных лебедей” на российском валютном рынке не будет. В таком случае, по мнению эксперта, инвестиции в отечественные финактивы с невысоким риском ожидаемо будут намного более выгодными, чем в аналогичные активы в странах с резервными валютами. Для расчета выгоды можно взять данные по ожидаемой доходности с Trading Economics (есть данные по многим странам), заключил Ермолаев.
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экономика, рубль, сша, федеральная резервная система сша, рэу имени г. в. плеханова, россия, сергей ермолаев
01:15 03.01.2022 (обновлено: 01:17 03.01.2022)
 
Эксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активы

Экономист Ермолаев: в 2022 году по рублю может ударить падающая нефть

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Инвестиции в рублевые активы все еще выгодны, тем не менее существуют риски, которые могут оказаться теми самыми "черными лебедями". К примеру, ФРС США может неожиданно рано и быстро перейти к курсу на ужесточение политики, что укрепит доллар выше ожиданий, а нефть может опуститься из-за снижения экономического роста в США и мире, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.
Он отметил, что по рублю может ударить падающая нефть, а при усилении геополитической напряженности американская валюта еще сильнее укрепится — он получит дополнительные инвестиции со стороны желающих обезопасить себя от рисков. И это еще сильнее ударит по курсу рубля.

"Ожидаемый уровень инфляции в России в III квартале 2021 года — 5,2 процента, а на конец 2022 года, по прогнозу Банка России, примерно такие же цифры (4-4,5 процента). В этом случае доходность облигаций ОФЗ со сроком погашения через год составляла вчера 8,05 процента, а неделю назад — почти 8,5 процента. Если бы на волне паники в декабре инвестор купил эти облигации, то его ожидаемая реальная доходность составила бы примерно 3,5 процента за год", — пояснил собеседник агентства.

Однако скорее всего никаких “черных лебедей” на российском валютном рынке не будет. В таком случае, по мнению эксперта, инвестиции в отечественные финактивы с невысоким риском ожидаемо будут намного более выгодными, чем в аналогичные активы в странах с резервными валютами. Для расчета выгоды можно взять данные по ожидаемой доходности с Trading Economics (есть данные по многим странам), заключил Ермолаев.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 01:16
Кто подставит подножку доллару в самый неожиданный момент
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльСШАФедеральная резервная система СШАРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияСергей Ермолаев
 
 
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