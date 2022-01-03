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Стало известно, на сколько выросло состояние российских миллиардеров

Стало известно, на сколько выросло состояние российских миллиардеров - РИА Новости, 03.01.2022

Стало известно, на сколько выросло состояние российских миллиардеров

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло за прошлый год на 56,215 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T12:59

2022-01-03T12:59

2022-01-03T12:59

экономика

новолипецкий металлургический комбинат

роман абрамович

металлоинвест

мегафон

виктор вексельберг

леонид михельсон

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Совокупное состояние российских миллиардеров выросло за прошлый год на 56,215 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 25 граждан РФ. При этом их совокупный показатель на 1 декабря составлял 38 миллиардов долларов - таким образом, рассматриваемые миллиардеры только за прошедший месяц в совокупности увеличили свое состояние на 18,2 миллиарда долларов.Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Михельсона - на 7,68 миллиарда долларов, до 32,4 миллиарда, и он сохранил первое место, добытое месяцем ранее. Второе место в рейтинге занимает один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, в прошлом году он стал богаче на 846 миллионов долларов, его состояние составило 30,9 миллиарда. Третье место занимает основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,77 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда.Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 4,14 миллиарда, до 28 миллиардов. Пятое место занял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние увеличилось на 5,51 миллиарда долларов, до 22,8 миллиарда. Все они сохранили свои места. А у занимающего теперь шестую строчку Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре", состояние увеличилось почти так же, как у Мордашова, - на 5,78 миллиарда долларов, до 22,4 миллиарда.Седьмым в списке стал оттеснённый Тимченко Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") - с начала года его состояние выросло на "скромные" 145 миллионов долларов, до 21,3 миллиарда. На восьмом месте остался основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние выросло на 2,37 миллиарда долларов и составило 18,5 миллиарда.На девятом месте в списке находится Роман Абрамович (Evraz), чье состояние уменьшилось на 420 миллионов долларов и составило 18 миллиардов. А десятку миллиардеров закрывает бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние уменьшилось на 622 миллиона долларов, до 17,5 миллиарда.

https://ria.ru/20211230/milliardery-1766121114.html

https://ria.ru/20211224/milliardery-1765415786.html

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экономика, новолипецкий металлургический комбинат, роман абрамович, металлоинвест, мегафон, виктор вексельберг, леонид михельсон, россия