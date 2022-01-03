Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220103/reyting-1766474802.html
Стало известно, на сколько выросло состояние российских миллиардеров
Стало известно, на сколько выросло состояние российских миллиардеров - РИА Новости, 03.01.2022
Стало известно, на сколько выросло состояние российских миллиардеров
Совокупное состояние российских миллиардеров выросло за прошлый год на 56,215 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T12:59
2022-01-03T12:59
экономика
новолипецкий металлургический комбинат
роман абрамович
металлоинвест
мегафон
виктор вексельберг
леонид михельсон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96735/96/967359695_0:36:3076:1767_1920x0_80_0_0_df5a1a554aaae15373bdb8a4c698e29d.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Совокупное состояние российских миллиардеров выросло за прошлый год на 56,215 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 25 граждан РФ. При этом их совокупный показатель на 1 декабря составлял 38 миллиардов долларов - таким образом, рассматриваемые миллиардеры только за прошедший месяц в совокупности увеличили свое состояние на 18,2 миллиарда долларов.Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Михельсона - на 7,68 миллиарда долларов, до 32,4 миллиарда, и он сохранил первое место, добытое месяцем ранее. Второе место в рейтинге занимает один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, в прошлом году он стал богаче на 846 миллионов долларов, его состояние составило 30,9 миллиарда. Третье место занимает основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,77 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда.Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 4,14 миллиарда, до 28 миллиардов. Пятое место занял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние увеличилось на 5,51 миллиарда долларов, до 22,8 миллиарда. Все они сохранили свои места. А у занимающего теперь шестую строчку Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре", состояние увеличилось почти так же, как у Мордашова, - на 5,78 миллиарда долларов, до 22,4 миллиарда.Седьмым в списке стал оттеснённый Тимченко Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") - с начала года его состояние выросло на "скромные" 145 миллионов долларов, до 21,3 миллиарда. На восьмом месте остался основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние выросло на 2,37 миллиарда долларов и составило 18,5 миллиарда.На девятом месте в списке находится Роман Абрамович (Evraz), чье состояние уменьшилось на 420 миллионов долларов и составило 18 миллиардов. А десятку миллиардеров закрывает бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние уменьшилось на 622 миллиона долларов, до 17,5 миллиарда.
https://ria.ru/20211230/milliardery-1766121114.html
https://ria.ru/20211224/milliardery-1765415786.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96735/96/967359695_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_aa96f03b9b7c4309bda50407e9a5ada1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, новолипецкий металлургический комбинат, роман абрамович, металлоинвест, мегафон, виктор вексельберг, леонид михельсон, россия
12:59 03.01.2022
 
Стало известно, на сколько выросло состояние российских миллиардеров

Российские миллиардеры в 2021 году стали богаче на 56,2 миллиарда долларов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБизнесмен
Бизнесмен - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бизнесмен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Совокупное состояние российских миллиардеров выросло за прошлый год на 56,215 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 25 граждан РФ. При этом их совокупный показатель на 1 декабря составлял 38 миллиардов долларов - таким образом, рассматриваемые миллиардеры только за прошедший месяц в совокупности увеличили свое состояние на 18,2 миллиарда долларов.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 10:11
Forbes подсчитал, сколько российские миллиардеры потеряли за год
Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Михельсона - на 7,68 миллиарда долларов, до 32,4 миллиарда, и он сохранил первое место, добытое месяцем ранее. Второе место в рейтинге занимает один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, в прошлом году он стал богаче на 846 миллионов долларов, его состояние составило 30,9 миллиарда. Третье место занимает основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 5,77 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда.
Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 4,14 миллиарда, до 28 миллиардов. Пятое место занял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние увеличилось на 5,51 миллиарда долларов, до 22,8 миллиарда. Все они сохранили свои места. А у занимающего теперь шестую строчку Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре", состояние увеличилось почти так же, как у Мордашова, - на 5,78 миллиарда долларов, до 22,4 миллиарда.
Седьмым в списке стал оттеснённый Тимченко Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") - с начала года его состояние выросло на "скромные" 145 миллионов долларов, до 21,3 миллиарда. На восьмом месте остался основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние выросло на 2,37 миллиарда долларов и составило 18,5 миллиарда.
На девятом месте в списке находится Роман Абрамович (Evraz), чье состояние уменьшилось на 420 миллионов долларов и составило 18 миллиардов. А десятку миллиардеров закрывает бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние уменьшилось на 622 миллиона долларов, до 17,5 миллиарда.
Программист, создатель криптовалютной платформы Ethereum Виталик Бутерин - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 20:22
Создатель Ethereum вошел в список самых заметных новых миллиардеров Forbes
 
ЭкономикаНоволипецкий металлургический комбинатРоман АбрамовичМеталлоинвестМегафонВиктор ВексельбергЛеонид МихельсонРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину
00:34Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
00:24Кипр ужесточил правила въезда для туристов
00:00Православные отмечают день святой покровительницы заключенных
23:55Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"
23:29При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный
23:25Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина
23:00Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области
22:50Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав
22:49Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине
22:44В США обязали владельцев оружия иметь сейф
22:31Председатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом миру
22:26Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США
22:04Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе
21:53В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте
21:49Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов
21:32Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам
21:31Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку
21:26Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента"
20:58"Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России
Лента новостейМолния
Пушков назвал условие для конца транзита газа через УкраинуЗахарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"Кипр ужесточил правила въезда для туристовПравославные отмечают день святой покровительницы заключенныхГенсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военныйСуд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской областиИсточник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без правБлинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на УкраинеВ США обязали владельцев оружия иметь сейфПредседатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом мируГлава МИД Словакии рассказал, почему он ценит СШАБлинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границеВ Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифтеApple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантамСистемы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атакуМинистр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента""Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России