В Минобороны Турции анонсировали встречу с США по вопросу поставок F-35
Глава Минобороны Турции Акар: страна обсудит с США проблему поставок F-35 в начале года
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Турция и США обсудят проблему по F-35 на встрече в начале года, она, скорее всего, состоится в Вашингтоне, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"Что касается вопроса по F-35, делегация США прибыла в Турцию в октябре по этому вопросу. Наша делегация в начале года еще раз обсудит этот вопрос. Эта встреча, скорее всего, состоится в Вашингтоне. Мы четко заявили о своей позиции американской стороне, ждем результатов" - приводит слова Акара газета "Huriyyet".
Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
Турция и США провели необходимую консультацию по вопросу поставок истребителей F-16, работа в этом направлении продолжается, заявил Хулуси Акар.
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал ему приложить все усилия, чтобы убедить сенат США в продаже F-16.
"Мы провели необходимую консультацию по F-16. Работа в этом направлении продолжается", - приводит слова Акара газета Huriyyet.