https://ria.ru/20220103/postavki-1766505430.html

В Минобороны Турции анонсировали встречу с США по вопросу поставок F-35

В Минобороны Турции анонсировали встречу с США по вопросу поставок F-35 - РИА Новости, 03.01.2022

В Минобороны Турции анонсировали встречу с США по вопросу поставок F-35

Турция и США обсудят проблему по F-35 на встрече в начале года, она, скорее всего, состоится в Вашингтоне, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T19:22

2022-01-03T19:22

2022-01-03T19:22

в мире

сша

реджеп тайип эрдоган

турция

джо байден

f-35

с-400 «триумф»

f-16

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АНКАРА, 3 янв – РИА Новости. Турция и США обсудят проблему по F-35 на встрече в начале года, она, скорее всего, состоится в Вашингтоне, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар."Что касается вопроса по F-35, делегация США прибыла в Турцию в октябре по этому вопросу. Наша делегация в начале года еще раз обсудит этот вопрос. Эта встреча, скорее всего, состоится в Вашингтоне. Мы четко заявили о своей позиции американской стороне, ждем результатов" - приводит слова Акара газета "Huriyyet".Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.Турция и США провели необходимую консультацию по вопросу поставок истребителей F-16, работа в этом направлении продолжается, заявил Хулуси Акар.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал ему приложить все усилия, чтобы убедить сенат США в продаже F-16."Мы провели необходимую консультацию по F-16. Работа в этом направлении продолжается", - приводит слова Акара газета Huriyyet.

https://ria.ru/20220102/putin-1766425403.html

https://ria.ru/20220101/oruzhie-1766379221.html

https://ria.ru/20220103/bayden-1766501876.html

сша

турция

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в мире, сша, реджеп тайип эрдоган, турция, джо байден, f-35, с-400 «триумф», f-16, хулуси акар