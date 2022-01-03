https://ria.ru/20220103/peregovory-1766515120.html

Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине

Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине - РИА Новости, 03.01.2022

Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с министрами иностранных дел стран "Бухарестской девятки" ситуацию на границе России и Украины. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T22:49

2022-01-03T22:49

2022-01-03T23:35

в мире

дмитрий песков

нато

энтони блинкен

нед прайс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737269161_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_64da71e8f762461164b3249cc7879c84.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с министрами иностранных дел стран "Бухарестской девятки" ситуацию на границе России и Украины.Об этом стало известно из письменного заявления официального представителя Госдепа Неда Прайса.В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.Блинкен отметил, что Вашингтон планирует продолжить консультации с союзниками для выработки дальнейшей стратегии."Участники диалога также выразили солидарность с Литвой перед лицом роста политического давления и экономического принуждения в отношении нее со стороны КНР. Госсекретарь подчеркнул непоколебимую приверженность США трансатлантической безопасности и статьи 5 Устава НАТО", — заключил Прайс.Политики в Киеве и на Западе в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, Россия перемещает свои вооруженные силы в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве считают, что заявления об "агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Вместе с этим накануне украинский телеканал "Наш" со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова заявил, что сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной не соответствуют действительности. По словам чиновника, в Киеве следят за ситуацией и отдают "себе отчет в происходящем".В свою очередь, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил протест. Также Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. В последнее время литовские бизнесмены заявили о проблемах с доставкой товаров в Китай, связанных с тем, что Пекин вычеркнул Литву из таможенных систем.

https://radiosputnik.ria.ru/20220103/gazovye-voyny-1766503849.html

https://ria.ru/20220103/amerikantsy-1766507869.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220103/peregovory-1766498193.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков, нато, энтони блинкен, нед прайс, россия