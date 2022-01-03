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Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине
Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине - РИА Новости, 03.01.2022
Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с министрами иностранных дел стран "Бухарестской девятки" ситуацию на границе России и Украины. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T22:49
2022-01-03T23:35
в мире
дмитрий песков
нато
энтони блинкен
нед прайс
россия
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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с министрами иностранных дел стран "Бухарестской девятки" ситуацию на границе России и Украины.Об этом стало известно из письменного заявления официального представителя Госдепа Неда Прайса.В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.Блинкен отметил, что Вашингтон планирует продолжить консультации с союзниками для выработки дальнейшей стратегии."Участники диалога также выразили солидарность с Литвой перед лицом роста политического давления и экономического принуждения в отношении нее со стороны КНР. Госсекретарь подчеркнул непоколебимую приверженность США трансатлантической безопасности и статьи 5 Устава НАТО", — заключил Прайс.Политики в Киеве и на Западе в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, Россия перемещает свои вооруженные силы в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве считают, что заявления об "агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Вместе с этим накануне украинский телеканал "Наш" со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова заявил, что сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной не соответствуют действительности. По словам чиновника, в Киеве следят за ситуацией и отдают "себе отчет в происходящем".В свою очередь, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил протест. Также Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. В последнее время литовские бизнесмены заявили о проблемах с доставкой товаров в Китай, связанных с тем, что Пекин вычеркнул Литву из таможенных систем.
https://radiosputnik.ria.ru/20220103/gazovye-voyny-1766503849.html
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в мире, дмитрий песков, нато, энтони блинкен, нед прайс, россия
22:49 03.01.2022 (обновлено: 23:35 03.01.2022)
 
Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине

Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" обстановку на границе Украины

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудил с министрами иностранных дел стран "Бухарестской девятки" ситуацию на границе России и Украины.
Об этом стало известно из письменного заявления официального представителя Госдепа Неда Прайса.
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В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.
"Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военной мощи вдоль границы Украины, а также необходимость выработки единой и решительной позиции НАТО в части коллективной защиты своих союзников", — указано в заявлении.
Блинкен отметил, что Вашингтон планирует продолжить консультации с союзниками для выработки дальнейшей стратегии.
"Участники диалога также выразили солидарность с Литвой перед лицом роста политического давления и экономического принуждения в отношении нее со стороны КНР. Госсекретарь подчеркнул непоколебимую приверженность США трансатлантической безопасности и статьи 5 Устава НАТО", — заключил Прайс.
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Политики в Киеве и на Западе в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, Россия перемещает свои вооруженные силы в пределах собственной территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве считают, что заявления об "агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Вместе с этим накануне украинский телеканал "Наш" со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова заявил, что сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной не соответствуют действительности. По словам чиновника, в Киеве следят за ситуацией и отдают "себе отчет в происходящем".
В свою очередь, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил протест. Также Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. В последнее время литовские бизнесмены заявили о проблемах с доставкой товаров в Китай, связанных с тем, что Пекин вычеркнул Литву из таможенных систем.
 
В миреДмитрий ПесковНАТОЭнтони БлинкенНед ПрайсРоссия
 
 
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