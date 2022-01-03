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Путин поговорил с президентом Таджикистана
Путин поговорил с президентом Таджикистана - РИА Новости, 03.01.2022
Путин поговорил с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T15:19
2022-01-03T21:54
в мире
политика
санкт-петербург
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года. В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.
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в мире, политика, санкт-петербург, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия
15:19 03.01.2022 (обновлено: 21:54 03.01.2022)
 
Путин поговорил с президентом Таджикистана

Президент Путин обсудил с главой Таджикистана Рахмоном двустороннее сотрудничество

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года. В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.
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