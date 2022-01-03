https://ria.ru/20220103/peregovory-1766486876.html
Путин поговорил с президентом Таджикистана
Путин поговорил с президентом Таджикистана - РИА Новости, 03.01.2022
Путин поговорил с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T15:19
2022-01-03T15:19
2022-01-03T21:54
в мире
политика
санкт-петербург
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731505038_108:114:2984:1732_1920x0_80_0_0_d7e967f261eb92709eb95c1cf5a8b6e7.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года. В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211230/pvo-1766224964.html
санкт-петербург
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731505038_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_6a05c0c0d8602f2a6da947c0ca88c2dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, политика, санкт-петербург, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия
15:19 03.01.2022 (обновлено: 21:54 03.01.2022)
Путин поговорил с президентом Таджикистана
Президент Путин обсудил с главой Таджикистана Рахмоном двустороннее сотрудничество