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Путин поговорил с президентом Таджикистана

Путин поговорил с президентом Таджикистана - РИА Новости, 03.01.2022

Путин поговорил с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T15:19

2022-01-03T15:19

2022-01-03T21:54

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года. В развитие обстоятельных переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211230/pvo-1766224964.html

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в мире, политика, санкт-петербург, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия