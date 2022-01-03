https://ria.ru/20220103/pasport-1766451676.html

Отговорки не спасут. Россияне могут лишиться паспортов из-за глупой ошибки

В МВД назвали условия для аннулирования паспорта - РИА Новости, 03.01.2022

Отговорки не спасут. Россияне могут лишиться паспортов из-за глупой ошибки

Паспорт становится недействительным при внесении в него непредусмотренных законодательством сведений, отметок или записей, заявил в интервью "Вечерней Москве"... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T01:35

2022-01-03T01:35

2022-01-03T01:36

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

дмитрий сергиенко

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Паспорт становится недействительным при внесении в него непредусмотренных законодательством сведений, отметок или записей, заявил в интервью "Вечерней Москве" начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко.По его словам, документ перестает быть пригодным для использования в случае нарушения элементов защиты бланка, а также при наличии повреждений, нарушающих целостность бланка паспорта.Полицейский обратил внимание, что документ, удостоверяющий личность, могут признать недействительным в случае износа.Сергиенко заключил, что в таких случаях паспорт подлежит замене.

https://ria.ru/20220102/pasport-1766409513.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дмитрий сергиенко