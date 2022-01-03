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Отговорки не спасут. Россияне могут лишиться паспортов из-за глупой ошибки
В МВД назвали условия для аннулирования паспорта - РИА Новости, 03.01.2022
Отговорки не спасут. Россияне могут лишиться паспортов из-за глупой ошибки
Паспорт становится недействительным при внесении в него непредусмотренных законодательством сведений, отметок или записей, заявил в интервью "Вечерней Москве"... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T01:35
2022-01-03T01:36
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
дмитрий сергиенко
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Паспорт становится недействительным при внесении в него непредусмотренных законодательством сведений, отметок или записей, заявил в интервью "Вечерней Москве" начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко.По его словам, документ перестает быть пригодным для использования в случае нарушения элементов защиты бланка, а также при наличии повреждений, нарушающих целостность бланка паспорта.Полицейский обратил внимание, что документ, удостоверяющий личность, могут признать недействительным в случае износа.Сергиенко заключил, что в таких случаях паспорт подлежит замене.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дмитрий сергиенко
01:35 03.01.2022 (обновлено: 01:36 03.01.2022)
 
В МВД назвали условия для аннулирования паспорта

МВД: паспорт становится недействительным при внесении непредусмотренных законом сведений

© РИА Новости / Максим БлиновПаспорт Российской Федерации
Паспорт Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Паспорт Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Паспорт становится недействительным при внесении в него непредусмотренных законодательством сведений, отметок или записей, заявил в интервью "Вечерней Москве" начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко.
По его словам, документ перестает быть пригодным для использования в случае нарушения элементов защиты бланка, а также при наличии повреждений, нарушающих целостность бланка паспорта.
"К последнему можно отнести отсутствие страницы или ее части, предназначенной для внесения отметок", — пояснил Сергиенко.
Полицейский обратил внимание, что документ, удостоверяющий личность, могут признать недействительным в случае износа.
"Когда невозможно однозначно визуально определить содержание всех или отдельных указанных в паспорте сведений", — уточнил собеседник газеты.
Сергиенко заключил, что в таких случаях паспорт подлежит замене.
Образец электронного паспорта - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
Вчера, 10:30
В России аннулируют бумажные паспорта при получении электронных
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияДмитрий Сергиенко
 
 
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