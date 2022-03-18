https://ria.ru/20220318/pasport-1778868018.html

Что делать при утере паспорта: куда обращаться и сколько стоит восстановить

Утеря паспорта РФ 2022: что делать, куда обращаться, как восстановить

Что делать при утере паспорта: куда обращаться и сколько стоит восстановить

Утеря паспорта Российской Федерации грозит не только штрафом для гражданина, но и оформленными на него кредитами. О том, что делать, если потерян паспорт, какие РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:28

2022-03-18T15:28

2022-03-18T17:03

московская область (подмосковье)

россия

паспорт

общество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Утеря паспорта Российской Федерации грозит не только штрафом для гражданина, но и оформленными на него кредитами. О том, что делать, если потерян паспорт, какие документы нужны для восстановления документа и куда обращаться, — в материале РИА Новости.Что делать, если потерял паспортПотеря паспорта подразумевает большие риски, а процесс восстановления не так прост. Это и сбор документов, и оплата госпошлины, и время, потраченное на ожидание нового документа. Если паспорт попадет в руки злоумышленников, можно оказаться должником. Именно поэтому действовать необходимо сразу же, как обнаружилась пропажа.Самостоятельный поискСамостоятельно искать паспорт актуально только в случае, когда владелец уверен, что брал его с собой, но после посещения какого-либо места он пропал. Лучше всего обратиться к возможным свидетелям: продавцу, официанту, людям на остановке и так далее. Также можно пройтись по своему маршруту, вдруг документ выпал где-то по дороге.Обращение в полициюСделать это можно в любом отделении, не только по месту жительства. Для начала придется подтвердить, что паспорт был именно утерян, а не украден. Далее нужно написать заявление и получить талон, который подтверждает, что заявление принято. Сотрудник полиции должен составить протокол об административном правонарушении: утеря паспорта попадает под статью 19.16 КоАП Российской Федерации ("Умышленная порча документа, удостоверяющего личность, или утрата по небрежности"). За это правонарушение необходимо заплатить штраф от 100 от 300 рублей (в зависимости от обстоятельств произошедшего) в отделении банка или через мобильное приложение.Обращение в полицию необходимо, чтобы в базе ОУФМС обновили данные и утерянный документ признали недействительным, чтобы им не могли воспользоваться злоумышленники.Восстановление паспортаЕсли паспорт так и не был найден и заявление в полицию уже подано, можно начинать процедуру восстановления утерянного документа.Где восстановитьДля этого нужно обратиться в отделение МВД. При этом не имеет значения, есть ли регистрация по месту жительства в регионе обращения. Именно в МВД необходимо подать заявление и на утерю, и на восстановление, приложив пакет документов и фото, там же сотрудник уточнит, когда будет готов паспорт.Подготовка документовПеред посещением отделения МВД необходимо собрать пакет документов.Полный перечень документов для восстановления паспорта:Это исчерпывающий список, поэтому требовать дополнительно водительские права, свидетельство о рождении владельца утерянного документа или выписку из домовой книги не должны. Также в паспорте могут быть отметки об ИНН, группе крови и резус-факторе, в МВД их не ставят, необходимо посетить ИФНС и станцию переливания крови.Передача документов на обработкуПосле того как все документы собраны, их можно передавать в МВД. Там выдадут справку о том, что они приняты, и при необходимости временное удостоверение личности.Оплата госпошлиныГоспошлина при замене паспорта составляет 1,5 тысячи рублей. Через сайт “Госуслуги” со скидкой оплатить ее не получится, а квитанцию с реквизитами можно заполнить на сайте ГУВМ МВД, сразу распечатать и оплатить любым удобным способом.Получение нового паспортаПаспорт выдается не сразу. После того как все документы собраны и поданы, может пройти до 30 календарных дней, в зависимости от обстоятельств конкретной ситуации (о точном сроке уведомляет сотрудник), и только тогда можно прийти за новым документом. При этом забрать его может только сам владелец. Поручить это родственникам или друзьям не получится.Стоимость восстановленияКроме штрафа и госпошлины ничего платить не нужно. Соответственно, новый паспорт обойдется в 1,6-1,8 тысячи рублей.Срок восстановленияЕсли документы поданы по месту регистрации, то восстановление займет не более десяти календарных дней; если не по месту регистрации, то срок увеличивается до 30 календарных дней.С 1 июля 2022 года согласно приказу МВД срок оформления паспорта уменьшится до пяти календарных дней.Получение временного удостоверенияВременное удостоверение личности понадобится, если планируются поездки куда-либо или, например, необходимо закрыть счет в банке. Для его получения необходимо поставить соответствующую отметку в заявлении, а также приложить дополнительную фотографию. Такой документ действует до получения нового паспорта.Причины отказа в выдаче нового паспортаВадим Дигин, адвокат, руководитель адвокатского кабинета "Конституционная правозащита" № 0174 Адвокатской палаты Московской области, назвал ситуации, при которых могут отказать в выдаче или замене паспорта:Риски при утере паспортаСамым распространенным мошенничеством с чужим паспортом является оформление кредитов и микрозаймов. Но перед тем как выдать человеку деньги, банк проверяет действительность документа по базе, именно поэтому важно подать заявление о потере как можно раньше.Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, также отмечает, что существуют менее распространенные, но все еще реальные риски: если паспорт был потерян или украден вместе с документами на недвижимость, то ее могут продать без ведома владельца. Или документ может оказаться в руках преступников, которые представятся чужим именем, например для снятия жилья в аренду. Бывали и случаи, когда человек восстанавливал паспорт и узнавал, что кто-то вступил от его имени в брак (например, чтобы получить гражданство в России).

https://ria.ru/20210407/pasport-1727117375.html

https://ria.ru/20220120/pasport-1768650274.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/pasport-1742255168.html

https://ria.ru/20220108/pasport-1766923122.html

https://ria.ru/20210728/kopiya-1743186254.html

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московская область (подмосковье), россия, паспорт, общество