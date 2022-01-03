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В Роспотребнадзоре рассказали об опасном симптоме COVID-19 у детей
В Роспотребнадзоре рассказали об опасном симптоме COVID-19 у детей - РИА Новости, 03.01.2022
В Роспотребнадзоре рассказали об опасном симптоме COVID-19 у детей
Коронавирус у детей может проявляться по-разному: помимо респираторных симптомов, возможны также "ковидные пальцы" — осложнение, напоминающее обморожение,... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T03:19
2022-01-03T04:57
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Коронавирус у детей может проявляться по-разному: помимо респираторных симптомов, возможны также "ковидные пальцы" — осложнение, напоминающее обморожение, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.Собеседник агентства отметил, что пневмония чаще всего встречается у детей старше семи лет, а у подростков поражение легких может оказаться таким же, как у взрослых.Наиболее тяжело болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки, заключил инфекционист.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
03:19 03.01.2022 (обновлено: 04:57 03.01.2022)
 
В Роспотребнадзоре рассказали об опасном симптоме COVID-19 у детей

Эпидемиолог Горелов: из-за COVID у детей возможны похожие на обморожение "ковидные пальцы"

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник отделения для пациентов с COVID-19
Медицинский сотрудник отделения для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Медицинский сотрудник отделения для пациентов с COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Коронавирус у детей может проявляться по-разному: помимо респираторных симптомов, возможны также "ковидные пальцы" — осложнение, напоминающее обморожение, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы… Сравнительно недавно ученые описали так называемые "ковидные пальцы" — осложнение после ковида, напоминающее обморожение", — сказал Горелов.

Собеседник агентства отметил, что пневмония чаще всего встречается у детей старше семи лет, а у подростков поражение легких может оказаться таким же, как у взрослых.
Наиболее тяжело болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки, заключил инфекционист.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровьеКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Горелов
 
 
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