https://ria.ru/20220103/paltsy-1766453654.html

В Роспотребнадзоре рассказали об опасном симптоме COVID-19 у детей

В Роспотребнадзоре рассказали об опасном симптоме COVID-19 у детей - РИА Новости, 03.01.2022

В Роспотребнадзоре рассказали об опасном симптоме COVID-19 у детей

Коронавирус у детей может проявляться по-разному: помимо респираторных симптомов, возможны также "ковидные пальцы" — осложнение, напоминающее обморожение,... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T03:19

2022-01-03T03:19

2022-01-03T04:57

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Коронавирус у детей может проявляться по-разному: помимо респираторных симптомов, возможны также "ковидные пальцы" — осложнение, напоминающее обморожение, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.Собеседник агентства отметил, что пневмония чаще всего встречается у детей старше семи лет, а у подростков поражение легких может оказаться таким же, как у взрослых.Наиболее тяжело болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки, заключил инфекционист.

https://ria.ru/20220102/pandemiya-1766426339.html

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов