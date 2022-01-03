03:19 03.01.2022 (обновлено: 04:57 03.01.2022)
В Роспотребнадзоре рассказали об опасном симптоме COVID-19 у детей
Эпидемиолог Горелов: из-за COVID у детей возможны похожие на обморожение "ковидные пальцы"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник отделения для пациентов с COVID-19
Медицинский сотрудник отделения для пациентов с COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Коронавирус у детей может проявляться по-разному: помимо респираторных симптомов, возможны также "ковидные пальцы" — осложнение, напоминающее обморожение, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы… Сравнительно недавно ученые описали так называемые "ковидные пальцы" — осложнение после ковида, напоминающее обморожение", — сказал Горелов.
Собеседник агентства отметил, что пневмония чаще всего встречается у детей старше семи лет, а у подростков поражение легких может оказаться таким же, как у взрослых.
Наиболее тяжело болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки, заключил инфекционист.