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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220103/omikron-1766477208.html
Ученые настроены оптимистично по поводу омикрон-штамма, заявил инфекционист
Ученые настроены оптимистично по поводу омикрон-штамма, заявил инфекционист - РИА Новости, 03.01.2022
Ученые настроены оптимистично по поводу омикрон-штамма, заявил инфекционист
Научное сообщество настроено оптимистично из-за прихода штамма коронавируса "омикрон", так как пока нет никаких данных, что этот вариант вируса вызывает у... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:25
2022-01-03T22:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сергей вознесенский
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Научное сообщество настроено оптимистично из-за прихода штамма коронавируса "омикрон", так как пока нет никаких данных, что этот вариант вируса вызывает у большого количества людей тяжелые формы болезни, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский."По "омикрону" нет вообще никаких данных о том, что этот штамм вызывает у большого количества людей тяжелые формы болезни, требующие госпитализации, поэтому пока научное сообщество настроено по поводу этого штамма умеренно оптимистично", — сказал Вознесенский.Он отметил, что распространенность данного варианта растет из-за того, что он лучше передается, чем "дельта", но по поводу тяжелых и смертельных случаев есть умеренный оптимизм.Возникновение штамма "омикрон", по словам Вознесенского, полностью укладывается в эволюцию вируса: ему нужно становиться как можно более заразным и приносить меньше страданий организму, потому что если возбудитель будет убивать человека, то погибнет и сам.
https://ria.ru/20220103/omikron-1766456593.html
РИА Новости
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коронавирус covid-19, сергей вознесенский, омикрон-штамм коронавируса
13:25 03.01.2022 (обновлено: 22:18 03.01.2022)
 
Ученые настроены оптимистично по поводу омикрон-штамма, заявил инфекционист

Инфекционист РУДН Вознесенский: ученые настроены оптимистично по поводу омикрон-штамма

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationПузырьки с вакциной на фоне надписи "Омикрон"
Пузырьки с вакциной на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Научное сообщество настроено оптимистично из-за прихода штамма коронавируса "омикрон", так как пока нет никаких данных, что этот вариант вируса вызывает у большого количества людей тяжелые формы болезни, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
"По "омикрону" нет вообще никаких данных о том, что этот штамм вызывает у большого количества людей тяжелые формы болезни, требующие госпитализации, поэтому пока научное сообщество настроено по поводу этого штамма умеренно оптимистично", — сказал Вознесенский.
Он отметил, что распространенность данного варианта растет из-за того, что он лучше передается, чем "дельта", но по поводу тяжелых и смертельных случаев есть умеренный оптимизм.
Возникновение штамма "омикрон", по словам Вознесенского, полностью укладывается в эволюцию вируса: ему нужно становиться как можно более заразным и приносить меньше страданий организму, потому что если возбудитель будет убивать человека, то погибнет и сам.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей ВознесенскийОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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