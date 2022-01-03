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Инфекционист оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за "омикрона"
Инфекционист оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за "омикрона" - РИА Новости, 03.01.2022
Инфекционист оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за "омикрона"
Подъем заболеваемости коронавирусом в России в январе вполне вероятен из-за штамма "омикрон", но возможно, что будет меньше тяжелых случаев и не будет большого... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T06:16
2022-01-03T06:16
2022-01-03T06:16
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России в январе вполне вероятен из-за штамма "омикрон", но возможно, что будет меньше тяжелых случаев и не будет большого числа госпитализаций, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Он отметил, что вариант "дельта" вызывал больше летальных случаев, чем "омикрон", именно на фоне "дельты" была максимальная летальность.
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Инфекционист оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за "омикрона"
Инфекционист Вознесенский: в январе в России возможен рост COVID-19 из-за "омикрона"