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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220103/omikron-1766456593.html
Инфекционист оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за "омикрона"
Инфекционист оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за "омикрона" - РИА Новости, 03.01.2022
Инфекционист оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за "омикрона"
Подъем заболеваемости коронавирусом в России в январе вполне вероятен из-за штамма "омикрон", но возможно, что будет меньше тяжелых случаев и не будет большого... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T06:16
2022-01-03T06:16
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России в январе вполне вероятен из-за штамма "омикрон", но возможно, что будет меньше тяжелых случаев и не будет большого числа госпитализаций, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Он отметил, что вариант "дельта" вызывал больше летальных случаев, чем "омикрон", именно на фоне "дельты" была максимальная летальность.
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общество, москва, рудн, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей вознесенский, омикрон-штамм коронавируса
06:16 03.01.2022
 
Инфекционист оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за "омикрона"

Инфекционист Вознесенский: в январе в России возможен рост COVID-19 из-за "омикрона"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в России в январе вполне вероятен из-за штамма "омикрон", но возможно, что будет меньше тяжелых случаев и не будет большого числа госпитализаций, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Подъем заболеваемости вполне вероятен, если штамм "омикрон" будет развиваться у нас, к примеру, так же, как в ЮАР или в Англии, но весь вопрос в том, будет ли этот подъем также коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах. Есть высокая вероятность, что будет подъем заболеваемости, но не будет такого наплыва госпитализаций", - сказал Вознесенский.

Он отметил, что вариант "дельта" вызывал больше летальных случаев, чем "омикрон", именно на фоне "дельты" была максимальная летальность.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваРУДНЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей ВознесенскийОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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