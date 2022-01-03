Инфекционист оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за "омикрона"

"Подъем заболеваемости вполне вероятен, если штамм "омикрон" будет развиваться у нас, к примеру, так же, как в ЮАР или в Англии, но весь вопрос в том, будет ли этот подъем также коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах. Есть высокая вероятность, что будет подъем заболеваемости, но не будет такого наплыва госпитализаций", - сказал Вознесенский.