https://ria.ru/20220103/neft-1766466263.html

В январе планируется отгрузить морем около десяти миллионов тонн нефти

В январе планируется отгрузить морем около десяти миллионов тонн нефти - РИА Новости, 03.01.2022

В январе планируется отгрузить морем около десяти миллионов тонн нефти

"Транснефть" в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года нарастила отгрузки нефти на экспорт через крупнейшие нефтеналивные порты России на 34,3%, до... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:20

2022-01-03T11:20

2022-01-03T11:20

экономика

приморск

новороссийск

транснефть

игорь демин

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287153_0:0:3169:1782_1920x0_80_0_0_3e9497d2432da7dd46901122ed2e8988.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Транснефть" в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года нарастила отгрузки нефти на экспорт через крупнейшие нефтеналивные порты России на 34,3%, до 10,6 миллиона тонн, а в январе планирует отгрузить 10,7 миллиона тонн нефти, свидетельствуют материалы компании, которые представил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.В частности, планируется, что через порт Новороссийска в январе поставки нефти составят 1,4 миллиона тонн, через порт Приморска - 3,7 миллиона тонн, Усть-Луги - 2,4 миллиона, Козьмино - 3,1 миллиона.Поставки нефтепродуктов (дизельного топлива) через порты по итогам декабря выросли на 13,8%, достигнув почти 2,1 миллиона тонн. По январскому плану они составят около 2,15 миллиона тонн. Через Новороссийск поставки будут порядка 540 тысяч тонн, через Приморск - 1,6 миллиона тонн."Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийск (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморск и Усть-Луга (Ленинградская область, Балтийское море).

https://ria.ru/20211229/neft-1766066659.html

приморск

новороссийск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, приморск, новороссийск, транснефть, игорь демин, цены на нефть, россия