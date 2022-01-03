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В январе планируется отгрузить морем около десяти миллионов тонн нефти
В январе планируется отгрузить морем около десяти миллионов тонн нефти - РИА Новости, 03.01.2022
В январе планируется отгрузить морем около десяти миллионов тонн нефти
"Транснефть" в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года нарастила отгрузки нефти на экспорт через крупнейшие нефтеналивные порты России на 34,3%, до... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:20
2022-01-03T11:20
экономика
приморск
новороссийск
транснефть
игорь демин
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Транснефть" в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года нарастила отгрузки нефти на экспорт через крупнейшие нефтеналивные порты России на 34,3%, до 10,6 миллиона тонн, а в январе планирует отгрузить 10,7 миллиона тонн нефти, свидетельствуют материалы компании, которые представил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.В частности, планируется, что через порт Новороссийска в январе поставки нефти составят 1,4 миллиона тонн, через порт Приморска - 3,7 миллиона тонн, Усть-Луги - 2,4 миллиона, Козьмино - 3,1 миллиона.Поставки нефтепродуктов (дизельного топлива) через порты по итогам декабря выросли на 13,8%, достигнув почти 2,1 миллиона тонн. По январскому плану они составят около 2,15 миллиона тонн. Через Новороссийск поставки будут порядка 540 тысяч тонн, через Приморск - 1,6 миллиона тонн."Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийск (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморск и Усть-Луга (Ленинградская область, Балтийское море).
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экономика, приморск, новороссийск, транснефть, игорь демин, цены на нефть, россия
11:20 03.01.2022
 
В январе планируется отгрузить морем около десяти миллионов тонн нефти

"Транснефть" в январе планирует отгрузить через порты более десяти миллионов тонн нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Транснефть" в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года нарастила отгрузки нефти на экспорт через крупнейшие нефтеналивные порты России на 34,3%, до 10,6 миллиона тонн, а в январе планирует отгрузить 10,7 миллиона тонн нефти, свидетельствуют материалы компании, которые представил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
В частности, планируется, что через порт Новороссийска в январе поставки нефти составят 1,4 миллиона тонн, через порт Приморска - 3,7 миллиона тонн, Усть-Луги - 2,4 миллиона, Козьмино - 3,1 миллиона.
Поставки нефтепродуктов (дизельного топлива) через порты по итогам декабря выросли на 13,8%, достигнув почти 2,1 миллиона тонн. По январскому плану они составят около 2,15 миллиона тонн. Через Новороссийск поставки будут порядка 540 тысяч тонн, через Приморск - 1,6 миллиона тонн.
"Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийск (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморск и Усть-Луга (Ленинградская область, Балтийское море).
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 18:51Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена нефти превысила 80 долларов за баррель
 
ЭкономикаПриморскНовороссийскТранснефтьИгорь ДеминЦены на нефтьРоссия
 
 
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