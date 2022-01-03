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"Транснефть" увеличила экспорт российской нефти в 2021 году
"Транснефть" увеличила экспорт российской нефти в 2021 году - РИА Новости, 03.01.2022
"Транснефть" увеличила экспорт российской нефти в 2021 году
Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в декабре 2021 года вырос на 12,5% по сравнению с декабрем 2020 года - до 16,6 миллиона тонн, в январе... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T10:49
2022-01-03T10:49
экономика
китай
транснефть
восточная сибирь — тихий океан
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в декабре 2021 года вырос на 12,5% по сравнению с декабрем 2020 года - до 16,6 миллиона тонн, в январе ожидается столько же - около 16,6 миллиона тонн, следует из материалов компании.В том числе экспорт нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в декабре снизился на 0,9% в годовом выражении - до 3,48 миллиона тонн, а в январе по плану составит 3,53 миллиона тонн.Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в декабре сократились в годовом выражении на 10,9% - до 3,16 миллиона тонн. В январе поставки ожидаются на уровне 3,23 миллиона тонн.
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экономика, китай, транснефть, восточная сибирь — тихий океан, цены на нефть, россия
10:49 03.01.2022
 
"Транснефть" увеличила экспорт российской нефти в 2021 году

Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в декабре вырос на 12,5% в 2021 году

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в декабре 2021 года вырос на 12,5% по сравнению с декабрем 2020 года - до 16,6 миллиона тонн, в январе ожидается столько же - около 16,6 миллиона тонн, следует из материалов компании.
В том числе экспорт нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в декабре снизился на 0,9% в годовом выражении - до 3,48 миллиона тонн, а в январе по плану составит 3,53 миллиона тонн.
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в декабре сократились в годовом выражении на 10,9% - до 3,16 миллиона тонн. В январе поставки ожидаются на уровне 3,23 миллиона тонн.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 03:20
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ЭкономикаКитайТранснефтьВосточная Сибирь — Тихий океанЦены на нефтьРоссия
 
 
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