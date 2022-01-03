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Особый доход. Каким стал налог на вклады в 2022 году
Эксперт пояснил, как изменился налог на вклады с 1 января - РИА Новости, 03.01.2022
Особый доход. Каким стал налог на вклады в 2022 году
1 января 2021 года начали действовать поправки в статье 214.2, затрагивающие налогообложение процентов по вкладам. Строго говоря, проценты по вкладам и ранее... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T03:15
2022-01-03T03:15
экономика
центральный банк рф (цб рф)
pwc
россия
елизавета михалкина
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. 1 января 2021 года начали действовать поправки в статье 214.2, затрагивающие налогообложение процентов по вкладам. Строго говоря, проценты по вкладам и ранее облагались налогом, однако лишь в случае превышения суммы процентов над суммами, высчитанными на основе ставки рефинансирования Банка России + пять процентных пунктов для рублевых вкладов и девять процентов для валютных. Очевидно, что данные пороговые ставки серьезно превышали реальные депозитные ставки российских банков, что выводило из-под налогообложения большую часть доходов с процентов, подчеркнула в разговоре с агентством “Прайм” старший менеджер, консультант в области налогообложения физических лиц PwC в России Елизавета Михалкина.Это значит, что с учетом значений ключевых ставок Банка России по состоянию на 1 января соответствующего года, процентный доход по вкладам за 2021 год, не облагаемый налогами, составил 42 500 рублей, подсчитала финансист.Таким образом, разница между налогообложением процентов по банковским вкладам в 2021 году и 2022-м сводится к изменению суммы необлагаемого процентного дохода. Проценты по вкладам в зарубежных банках все также облагаются в полном объеме, напоминает собеседник агентства.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), pwc, россия, елизавета михалкина
03:15 03.01.2022
 
Эксперт пояснил, как изменился налог на вклады с 1 января

Эксперт Михалкина: налоговую базу высчитывают из суммы полученных процентов по вкладу

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс
Налоговый кодекс - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. 1 января 2021 года начали действовать поправки в статье 214.2, затрагивающие налогообложение процентов по вкладам. Строго говоря, проценты по вкладам и ранее облагались налогом, однако лишь в случае превышения суммы процентов над суммами, высчитанными на основе ставки рефинансирования Банка России + пять процентных пунктов для рублевых вкладов и девять процентов для валютных. Очевидно, что данные пороговые ставки серьезно превышали реальные депозитные ставки российских банков, что выводило из-под налогообложения большую часть доходов с процентов, подчеркнула в разговоре с агентством “Прайм” старший менеджер, консультант в области налогообложения физических лиц PwC в России Елизавета Михалкина.
"С этого года налоговая база определяется, исходя из суммы фактически полученных процентов (кроме процентов по счетам эскроу и по рублевым счетам со ставкой не более одного процента). Налогообложению подлежат проценты, превышающие сумму, рассчитанную как один миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января налогового периода (календарного года)", — разъяснила Михалкина.
Это значит, что с учетом значений ключевых ставок Банка России по состоянию на 1 января соответствующего года, процентный доход по вкладам за 2021 год, не облагаемый налогами, составил 42 500 рублей, подсчитала финансист.
Таким образом, разница между налогообложением процентов по банковским вкладам в 2021 году и 2022-м сводится к изменению суммы необлагаемого процентного дохода. Проценты по вкладам в зарубежных банках все также облагаются в полном объеме, напоминает собеседник агентства.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)PwCРоссияЕлизавета Михалкина
 
 
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