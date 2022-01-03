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В Москве открыты около четырех тысяч площадок для активного зимнего отдыха

В Москве открыты около четырех тысяч площадок для активного зимнего отдыха - РИА Новости, 03.01.2022

В Москве открыты около четырех тысяч площадок для активного зимнего отдыха

Около 4 тысяч мест для активного зимнего отдыха работают в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T12:13

2022-01-03T12:13

2022-01-03T12:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

telegram (приложение)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Около 4 тысяч мест для активного зимнего отдыха работают в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале."Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к работе в этом сезоне около 4 тысяч объектов зимнего отдыха. Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Уточняется, что на объектах есть необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты, точки питания. На площадках особое внимание уделяется соблюдению эпидемиологических норм.

москва

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общество, москва, петр бирюков, telegram (приложение), городское хозяйство москвы