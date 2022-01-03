https://ria.ru/20220103/mid-1766491712.html

МИД прокомментировал совместное заявление стран "ядерной пятерки"

МИД прокомментировал совместное заявление стран "ядерной пятерки" - РИА Новости, 03.01.2022

МИД прокомментировал совместное заявление стран "ядерной пятерки"

Москва приветствует опубликование совместного заявления лидеров пяти ядерных держав — России, Китая, США, Великобритании и Франции, — и исходит из того, что в... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T16:26

2022-01-03T16:26

2022-01-03T17:53

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Москва приветствует опубликование совместного заявления лидеров пяти ядерных держав — России, Китая, США, Великобритании и Франции, — и исходит из того, что в войне с использованием атомного оружия не может быть победителей, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.Дипломат уточнила, что документ подготовили по инициативе России и при активном участии ее представителей. Обнародовать заявление планировали по случаю начала X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Мероприятие должно было открыться 4 января в Нью-Йорке, но его отложили из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США."Тем не менее, учитывая важность и самодостаточность этого Совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию. Документ "пятерки" дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 г.) и КНР (в Совместном заявлении от 28 июня 2021 г.)", — указала Захарова.Она подчеркнула, что в документе отражена важная идея о недопустимости любой войны между ядерными державами, и подтверждаются обязательства о ненацеливании ядерных вооружений друг на друга или на третьи страны.По ее словам, Москва рассчитывает, что одобрение лидерами ядерных государств этого политического заявления поможет снизить напряженность, сдержит гонку вооружений, укрепит доверие поспособствует формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями.Третьего января на сайте Кремля опубликовали сообщение о том, что лидеры Китая, России, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием.

https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1762546547.html

https://ria.ru/20211105/pentagon-1757719014.html

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в мире, сша, китай, германия, франция, великобритания, мария захарова, россия