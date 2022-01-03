16:10 03.01.2022 (обновлено: 18:43 03.01.2022)
Лидеры стран "ядерной пятерки" выступили с общим заявлением о безопасности
Россия, КНР, Британия, США и Франция заявили о необходимости предотвращения ядерной войны
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкРакетный комплекс стратегического назначения "Тополь"
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием.
Текст документа опубликовали на сайте Кремля.
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В заявлении указано, что страны "ядерной пятерки" считают своей ответственностью снижение стратегических рисков.
"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", — говорится в тексте.
Кроме того, ядерные державы подтвердили важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений по нераспространению, разоружению и контролю, включая Договор о нераспространении ядерного оружия.
"Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", — указано в заявлении.
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Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия.
"Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", — заключили авторы заявления.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, этот документ подготовили по инициативе Москвы и при активном участии ее представителей. Заявление планировали обнародовать по случаю начала Х Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, которая должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, но ее отложили из-за ухудшения эпидемической обстановки в США. Вместе с этим ядерные державы решили не откладывать публикацию.
Обнародование совместного заявления не отменяет необходимости провести саммит лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН, к которому призывал Владимир Путин, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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