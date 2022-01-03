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Лидеры стран "ядерной пятерки" выступили с общим заявлением о безопасности

Лидеры стран "ядерной пятерки" выступили с общим заявлением о безопасности - РИА Новости, 03.01.2022

Лидеры стран "ядерной пятерки" выступили с общим заявлением о безопасности

Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T16:10

2022-01-03T16:10

2022-01-03T18:43

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием.Текст документа опубликовали на сайте Кремля.В заявлении указано, что страны "ядерной пятерки" считают своей ответственностью снижение стратегических рисков.Кроме того, ядерные державы подтвердили важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений по нераспространению, разоружению и контролю, включая Договор о нераспространении ядерного оружия."Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", — указано в заявлении.Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, этот документ подготовили по инициативе Москвы и при активном участии ее представителей. Заявление планировали обнародовать по случаю начала Х Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, которая должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, но ее отложили из-за ухудшения эпидемической обстановки в США. Вместе с этим ядерные державы решили не откладывать публикацию.Обнародование совместного заявления не отменяет необходимости провести саммит лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН, к которому призывал Владимир Путин, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20211231/mid-1766274547.html

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