https://ria.ru/20220103/mchs-1766477764.html

МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде

МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде - РИА Новости, 03.01.2022

МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде

МЧС России начнет предоставлять с 1 марта 2022 года государственные услуги в электронном виде по регистрации и освидетельствованию маломерных судов, а также... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T13:33

2022-01-03T13:33

2022-01-03T13:33

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. МЧС России начнет предоставлять с 1 марта 2022 года государственные услуги в электронном виде по регистрации и освидетельствованию маломерных судов, а также аттестации судоводителей на право их управления."Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России будет предоставлять в электронном виде результаты оказания услуг по аттестации на право управления маломерными судами, государственной регистрации и освидетельствованию маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Эти услуги являются необходимыми и обязательными на всей территории нашей страны", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что соответствующие приказы, утверждающие новые административные регламенты предоставления государственных услуг, уже зарегистрированы Минюстом."Это позволит сократить время предоставления услуги и количество взаимодействий с должностными лицами ГИМС МЧС России. К примеру, на освидетельствование маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, гражданам и юрлицам потребуется не более восьми часов рабочего времени с момента приема и регистрации заявления и необходимых документов", - подчеркивает министерство.

https://ria.ru/20210706/korablestroenie-1739976652.html

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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия