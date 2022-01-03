https://ria.ru/20220103/mchs-1766477764.html
МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде
МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде - РИА Новости, 03.01.2022
МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде
МЧС России начнет предоставлять с 1 марта 2022 года государственные услуги в электронном виде по регистрации и освидетельствованию маломерных судов, а также... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:33
2022-01-03T13:33
2022-01-03T13:33
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. МЧС России начнет предоставлять с 1 марта 2022 года государственные услуги в электронном виде по регистрации и освидетельствованию маломерных судов, а также аттестации судоводителей на право их управления."Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России будет предоставлять в электронном виде результаты оказания услуг по аттестации на право управления маломерными судами, государственной регистрации и освидетельствованию маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Эти услуги являются необходимыми и обязательными на всей территории нашей страны", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что соответствующие приказы, утверждающие новые административные регламенты предоставления государственных услуг, уже зарегистрированы Минюстом."Это позволит сократить время предоставления услуги и количество взаимодействий с должностными лицами ГИМС МЧС России. К примеру, на освидетельствование маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, гражданам и юрлицам потребуется не более восьми часов рабочего времени с момента приема и регистрации заявления и необходимых документов", - подчеркивает министерство.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде
МЧС начнет в 2022 году регистрировать маломерные суда в электронном виде
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. МЧС России
начнет предоставлять с 1 марта 2022 года государственные услуги в электронном виде по регистрации и освидетельствованию маломерных судов, а также аттестации судоводителей на право их управления.
"Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России будет предоставлять в электронном виде результаты оказания услуг по аттестации на право управления маломерными судами, государственной регистрации и освидетельствованию маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Эти услуги являются необходимыми и обязательными на всей территории нашей страны", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что соответствующие приказы, утверждающие новые административные регламенты предоставления государственных услуг, уже зарегистрированы Минюстом.
"Это позволит сократить время предоставления услуги и количество взаимодействий с должностными лицами ГИМС МЧС России. К примеру, на освидетельствование маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, гражданам и юрлицам потребуется не более восьми часов рабочего времени с момента приема и регистрации заявления и необходимых документов", - подчеркивает министерство.