Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220103/mchs-1766477764.html
МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде
МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде - РИА Новости, 03.01.2022
МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде
МЧС России начнет предоставлять с 1 марта 2022 года государственные услуги в электронном виде по регистрации и освидетельствованию маломерных судов, а также... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:33
2022-01-03T13:33
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. МЧС России начнет предоставлять с 1 марта 2022 года государственные услуги в электронном виде по регистрации и освидетельствованию маломерных судов, а также аттестации судоводителей на право их управления."Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России будет предоставлять в электронном виде результаты оказания услуг по аттестации на право управления маломерными судами, государственной регистрации и освидетельствованию маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Эти услуги являются необходимыми и обязательными на всей территории нашей страны", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что соответствующие приказы, утверждающие новые административные регламенты предоставления государственных услуг, уже зарегистрированы Минюстом."Это позволит сократить время предоставления услуги и количество взаимодействий с должностными лицами ГИМС МЧС России. К примеру, на освидетельствование маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, гражданам и юрлицам потребуется не более восьми часов рабочего времени с момента приема и регистрации заявления и необходимых документов", - подчеркивает министерство.
https://ria.ru/20210706/korablestroenie-1739976652.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_91c73e7972f703e2fdaea892e6f31c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
13:33 03.01.2022
 
МЧС начнет регистрировать маломерные суда в электронном виде

МЧС начнет в 2022 году регистрировать маломерные суда в электронном виде

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. МЧС России начнет предоставлять с 1 марта 2022 года государственные услуги в электронном виде по регистрации и освидетельствованию маломерных судов, а также аттестации судоводителей на право их управления.
"Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России будет предоставлять в электронном виде результаты оказания услуг по аттестации на право управления маломерными судами, государственной регистрации и освидетельствованию маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Эти услуги являются необходимыми и обязательными на всей территории нашей страны", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что соответствующие приказы, утверждающие новые административные регламенты предоставления государственных услуг, уже зарегистрированы Минюстом.
"Это позволит сократить время предоставления услуги и количество взаимодействий с должностными лицами ГИМС МЧС России. К примеру, на освидетельствование маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, гражданам и юрлицам потребуется не более восьми часов рабочего времени с момента приема и регистрации заявления и необходимых документов", - подчеркивает министерство.
Генеральный директор судостроительной корпорации Ак Барс Ренат Мистахов на стенде МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля 2021, 11:00
Ренат Мистахов: сегодня мы - лидеры в военном кораблестроении
 
ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину
00:34Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
00:24Кипр ужесточил правила въезда для туристов
00:00Православные отмечают день святой покровительницы заключенных
23:55Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"
23:29При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный
23:25Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина
23:00Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области
22:50Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав
22:49Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине
22:44В США обязали владельцев оружия иметь сейф
22:31Председатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом миру
22:26Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США
22:04Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе
21:53В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте
21:49Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов
21:32Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам
21:31Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку
21:26Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента"
20:58"Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России
Лента новостейМолния
Пушков назвал условие для конца транзита газа через УкраинуЗахарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"Кипр ужесточил правила въезда для туристовПравославные отмечают день святой покровительницы заключенныхГенсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военныйСуд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской областиИсточник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без правБлинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на УкраинеВ США обязали владельцев оружия иметь сейфПредседатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом мируГлава МИД Словакии рассказал, почему он ценит СШАБлинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границеВ Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифтеApple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантамСистемы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атакуМинистр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента""Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России