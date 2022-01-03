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В КПРФ раскритиковали предложение о переносе захоронений с Красной площади
В КПРФ раскритиковали предложение о переносе захоронений с Красной площади - РИА Новости, 03.01.2022
В КПРФ раскритиковали предложение о переносе захоронений с Красной площади
Первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил РИА Новости, что никакой возможности перенести захоронение с Красной площади нет, граждане... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T12:35
2022-01-03T13:28
общество
ссср
юрий афонин
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил РИА Новости, что никакой возможности перенести захоронение с Красной площади нет, граждане этого не допустят, сама площадь - это историческое место.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея.Политик призвал прекратить заниматься "гробокопательством". "Это все очень плохо воспринимается и ничего общего не имеет с точки зрения истории", - добавил он.По его словам, наличие катка или торговых рядов не должно мешать воспринимать это место как историческое."Люди приходят. На день рождения Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина и так далее. На памятные даты этих великих людей приходит огромное количество - тысячи людей, которые воспоминают память о сынах своего государства, которые его создавали", - заявил он.
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общество, ссср, юрий афонин, госдума рф, кпрф, лдпр, борис чернышов (депутат)
12:35 03.01.2022 (обновлено: 13:28 03.01.2022)
 
В КПРФ раскритиковали предложение о переносе захоронений с Красной площади

В КПРФ заявили, что нет возможности перенести захоронения с Красной площади

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМогила Иосифа Сталина у Кремлевской стены в Москве
Могила Иосифа Сталина у Кремлевской стены в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил РИА Новости, что никакой возможности перенести захоронение с Красной площади нет, граждане этого не допустят, сама площадь - это историческое место.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея.
"Такое впечатление, что заняться нечем. На самом деле никаких возможностей перенести захоронение - никто не допустит, ни граждане страны. Это не позволяет закон", - подчеркнул он.
Политик призвал прекратить заниматься "гробокопательством". "Это все очень плохо воспринимается и ничего общего не имеет с точки зрения истории", - добавил он.
По его словам, наличие катка или торговых рядов не должно мешать воспринимать это место как историческое.
"Люди приходят. На день рождения Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина и так далее. На памятные даты этих великих людей приходит огромное количество - тысячи людей, которые воспоминают память о сынах своего государства, которые его создавали", - заявил он.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
Вчера, 12:17
В СПЧ прокомментировали предложение перенести захоронения с Красной площади
 
ОбществоСССРЮрий АфонинГосдума РФКПРФЛДПРБорис Чернышов (депутат)
 
 
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