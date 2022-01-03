https://ria.ru/20220103/kprf-1766473870.html

В КПРФ раскритиковали предложение о переносе захоронений с Красной площади

В КПРФ раскритиковали предложение о переносе захоронений с Красной площади - РИА Новости, 03.01.2022

В КПРФ раскритиковали предложение о переносе захоронений с Красной площади

Первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил РИА Новости, что никакой возможности перенести захоронение с Красной площади нет, граждане... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T12:35

2022-01-03T12:35

2022-01-03T13:28

общество

ссср

юрий афонин

госдума рф

кпрф

лдпр

борис чернышов (депутат)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил РИА Новости, что никакой возможности перенести захоронение с Красной площади нет, граждане этого не допустят, сама площадь - это историческое место.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея.Политик призвал прекратить заниматься "гробокопательством". "Это все очень плохо воспринимается и ничего общего не имеет с точки зрения истории", - добавил он.По его словам, наличие катка или торговых рядов не должно мешать воспринимать это место как историческое."Люди приходят. На день рождения Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина и так далее. На памятные даты этих великих людей приходит огромное количество - тысячи людей, которые воспоминают память о сынах своего государства, которые его создавали", - заявил он.

https://ria.ru/20220103/spch-1766472083.html

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общество, ссср, юрий афонин, госдума рф, кпрф, лдпр, борис чернышов (депутат)