https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766458925.html
Названа особенность организма, увеличивающая вероятность подхватить COVID-19
Биолог назвала наиболее уязвимые перед COVID-19 группы крови - РИА Новости, 03.01.2022
Названа особенность организма, увеличивающая вероятность подхватить COVID-19
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала в беседе с lenta.ru о наиболее уязвимых... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T08:59
2022-01-03T08:59
2022-01-03T08:59
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала в беседе с lenta.ru о наиболее уязвимых перед COVID-19 группах крови."У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном", — объяснила специалист, добавив, что у таких людей может не оказаться симптомов заболевания, если коронавирус проникнет в организм.Таким образом, люди со второй и четвертой группами крови более подвержены воздействию вируса, добавила она."Но важная правда в том, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять. И это, на самом деле, ни на что не влияет", — отметила биолог.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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юар, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Биолог назвала наиболее уязвимые перед COVID-19 группы крови
Биолог Баранова назвала вторую и четвертую группу крови наиболее уязвимыми перед COVID-19
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала в беседе с lenta.ru
о наиболее уязвимых перед COVID-19 группах крови.
"У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном", — объяснила специалист, добавив, что у таких людей может не оказаться симптомов заболевания, если коронавирус проникнет в организм.
Таким образом, люди со второй и четвертой группами крови более подвержены воздействию вируса, добавила она.
"Но важная правда в том, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять. И это, на самом деле, ни на что не влияет", — отметила биолог.
Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР
, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ
назвала греческой буквой "омикрон".