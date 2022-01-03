https://ria.ru/20220103/kazakhstan-1766512283.html

Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам

Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам - РИА Новости, 03.01.2022

Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам

Представители акимата (мэрии) Мангистауской области на западе Казахстана призвали демонстрантов решать вопросы в правовом поле, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T21:32

2022-01-03T21:32

2022-01-03T21:32

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 3 янв - РИА Новости. Представители акимата (мэрии) Мангистауской области на западе Казахстана призвали демонстрантов решать вопросы в правовом поле, сообщили РИА Новости в пресс-службе акимата региона.Президент республики Касым-Жомарт Токаев в понедельник поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге."В ходе встречи с собравшимися представители местных исполнительных органов призвали граждан к решению вопросов в правовом русле посредством конструктивного диалога… объяснили необходимость соблюдения общественного порядка, так как его нарушение может привести к угрозе жизни и здоровью населения", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве сообщили, что помимо Жанаозеня в городе Актау также были "зафиксированы акции, на которых автовладельцы выразили свое несогласие с ростом цен на сжиженный газ". Среди митингующих провели разъяснительную беседу и пояснили, что "цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением".Между тем в областном департаменте полиции РИА Новости сообщили, что правоохранительные органы не производили задержания в ходе протестов в городах Актау и Жанаозен, лишь охраняли общественный порядок и разъяснили демонстрантам, что согласно законодательству их действия являются незаконными.

https://ria.ru/20220103/kazakhstan-1766507660.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев