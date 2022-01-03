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Минэнерго Казахстана объяснило рост цен на сжиженный газ
Минэнерго Казахстана объяснило рост цен на сжиженный газ - РИА Новости, 03.01.2022
Минэнерго Казахстана объяснило рост цен на сжиженный газ
Министерство энергетики Казахстана прокомментировало рост цен на сжиженный газ, объяснив его стоимость реализацией через электронные торги. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T19:56
2022-01-03T19:56
экономика
казахстан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 3 янв - РИА Новости. Министерство энергетики Казахстана прокомментировало рост цен на сжиженный газ, объяснив его стоимость реализацией через электронные торги.Президент республики Касым-Жомарт Токаев в понедельник поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.По данным ведомства, с 1 января 2022 года в стране осуществлен полный переход торгов сжиженным нефтяным газом через товарные биржи. Исключение составила реализация для промышленных потребителей, использующих газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции и абонентов, потребляющих его через групповые резервуарные установки."Переход на электронную торговлю позволит сбалансировать цену на сжиженный нефтяной газ на основе спроса и предложения, что позволит привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей. Кроме того, рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, сокращают влияние на рынок непродуктивных посредников, создают благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что до перехода на электронные торговые площадки цена на этот вид топлива была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже себестоимости.Согласно информации минэнерго, на январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа, или 96,5% от выделенного по плану поставки. "В период с 20 по 24 декабря на электронной торговой площадке проведено пять торговых сессий, в ходе которых на основе спроса и предложения сформировалась цена на сжиженный нефтяной газ. Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге (306 долларов) за тонну или 78 тенге (0,17 доллара) за литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге (0,23-0,27 доллара) за литр", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220101/poshlina-1766340138.html
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экономика, казахстан, касым-жомарт токаев
19:56 03.01.2022
 
Минэнерго Казахстана объяснило рост цен на сжиженный газ

Минэнерго Казахстана объяснило рост цен на сжиженный газ продажей через электронные торги

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТриумфальная арка в Нур-Султане
Триумфальная арка в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Триумфальная арка в Нур-Султане
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НУР-СУЛТАН, 3 янв - РИА Новости. Министерство энергетики Казахстана прокомментировало рост цен на сжиженный газ, объяснив его стоимость реализацией через электронные торги.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев в понедельник поручил правительству в оперативном порядке рассмотреть ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где жители требовали снизить цену на сжиженный газ. В соцсетях опубликованы кадры, на которых горожане собрались в центре Жанаозеня с требованием снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
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По данным ведомства, с 1 января 2022 года в стране осуществлен полный переход торгов сжиженным нефтяным газом через товарные биржи. Исключение составила реализация для промышленных потребителей, использующих газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции и абонентов, потребляющих его через групповые резервуарные установки.
"Переход на электронную торговлю позволит сбалансировать цену на сжиженный нефтяной газ на основе спроса и предложения, что позволит привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей. Кроме того, рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, сокращают влияние на рынок непродуктивных посредников, создают благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что до перехода на электронные торговые площадки цена на этот вид топлива была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже себестоимости.
Согласно информации минэнерго, на январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа, или 96,5% от выделенного по плану поставки. "В период с 20 по 24 декабря на электронной торговой площадке проведено пять торговых сессий, в ходе которых на основе спроса и предложения сформировалась цена на сжиженный нефтяной газ. Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге (306 долларов) за тонну или 78 тенге (0,17 доллара) за литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге (0,23-0,27 доллара) за литр", - пояснили в пресс-службе.
 
ЭкономикаКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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