https://ria.ru/20220103/immunitet-1766450398.html

Омикрон не пощадит тех, кто уже переболел COVID-19. Объяснение медика из США

Биолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты" - РИА Новости, 03.01.2022

Омикрон не пощадит тех, кто уже переболел COVID-19. Объяснение медика из США

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в беседе с "Лентой.ру", что иммунитет от... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T00:47

2022-01-03T00:47

2022-01-03T00:47

распространение коронавируса

общество

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

анча баранова

омикрон-штамм коронавируса

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780230_159:0:2616:1382_1920x0_80_0_0_6e27a696707cbb166de6d9e5563cfef8.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в беседе с "Лентой.ру", что иммунитет от дельта-штамма коронавируса слабо защищает от "омикрона".Как объяснила специалист, эти две вариации вируса слишком различны, что исключает вытеснение одного штамма другим.По мнению биолога, такая ситуация может привести к волнам в противофазе, когда доминирующим штаммом будет становиться то "омикрон", то "дельта".При этом специалист отметила, что заразившиеся "дельтой" все равно способны противостоять омикрону, но слабо.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://radiosputnik.ria.ru/20220102/omikron-1766408678.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анча баранова, омикрон-штамм коронавируса, сша, россия