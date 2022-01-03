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Омикрон не пощадит тех, кто уже переболел COVID-19. Объяснение медика из США
Биолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты" - РИА Новости, 03.01.2022
Омикрон не пощадит тех, кто уже переболел COVID-19. Объяснение медика из США
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в беседе с "Лентой.ру", что иммунитет от... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T00:47
2022-01-03T00:47
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в беседе с "Лентой.ру", что иммунитет от дельта-штамма коронавируса слабо защищает от "омикрона".Как объяснила специалист, эти две вариации вируса слишком различны, что исключает вытеснение одного штамма другим.По мнению биолога, такая ситуация может привести к волнам в противофазе, когда доминирующим штаммом будет становиться то "омикрон", то "дельта".При этом специалист отметила, что заразившиеся "дельтой" все равно способны противостоять омикрону, но слабо.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анча баранова, омикрон-штамм коронавируса, сша, россия
00:47 03.01.2022
 
Биолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты"

Биолог Баранова: иммунитет от дельта-штамма COVID слабо защищает при омикроне и наоборот

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в беседе с "Лентой.ру", что иммунитет от дельта-штамма коронавируса слабо защищает от "омикрона".
Как объяснила специалист, эти две вариации вируса слишком различны, что исключает вытеснение одного штамма другим.
"Иммунитет против дельты слабо защищает от омикрона, как и омикрон-иммунитет — против дельты. Это говорит о том, что формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно", — цитирует издание Баранову.
По мнению биолога, такая ситуация может привести к волнам в противофазе, когда доминирующим штаммом будет становиться то "омикрон", то "дельта".
"Допустим, они будут происходить с частотой раз в год, чтобы иммунитет успел ослабнуть немного. И мы вполне можем прийти к ситуации, что понадобятся две прививки — одна против омикрона, другая — против дельты", — предположила Баранова.
При этом специалист отметила, что заразившиеся "дельтой" все равно способны противостоять омикрону, но слабо.
Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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