https://ria.ru/20220103/gaz-1766458742.html

Транзит российского газа через Украину в Словакию вновь упал

Транзит российского газа через Украину в Словакию вновь упал - РИА Новости, 03.01.2022

Транзит российского газа через Украину в Словакию вновь упал

Транзит российского газа через Украину в Словакию резко снижается второй день подряд, свидетельствуют данные словацкого оператора газотранспортной системы... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T08:49

2022-01-03T08:49

2022-01-03T09:16

экономика

украина

словакия

европа

газпром

северный поток

eustream

nord stream 2 ag

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156310/70/1563107094_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_d5a07e67f383d2e4749621ad919cce4e.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в Словакию резко снижается второй день подряд, свидетельствуют данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.Так, за минувшие сутки прокачка через точку соединения Ужгород — Вельке Капушаны (пограничный пункт между Украиной и Словакией) сократилась почти на 30 процентов — с 49,5 до 35,5 миллиона кубометров.При этом 31 декабря показатель достигал 83,8 миллиона кубов, а в первый день нового года упал сразу на 40 процентов — до минимума с начала ноября.В ноябре транзитные объемы составляли от 42,7 до 94,5 миллиона кубов в сутки, в декабре — от 69,1 до 90,2 миллиона.Снижение поставок происходит на фоне того, что "Газпром" почти две недели не бронирует мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу. Прокачка последовательно сокращалась: в первой половине месяца компания бронировала почти треть — по 31,4 миллиона кубометров в сутки из доступных 89,1 миллиона, с 17 декабря объемы стали уменьшаться, а с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим (то есть изначальный потребитель поставляет газ в обратном направлении, из Германии в Польшу).Как пояснял представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, компания не бронирует транзитные мощности, потому что некоторые клиенты, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали годовой объем газа и больше не выставляют заявок. При этом "Газпром", как и раньше, готов к дополнительным поставкам по долгосрочным контрактам и дешевле спота.Сейчас реверс по "Ямал — Европе" продолжается: 1 января прокачка через Мальнов (крайнюю западную точку магистрали в Германии) выросла более чем в четыре раза — со 120 до 505-520 тысяч кубометров в час, а 2 января она составляла 567-568 тысяч кубов в час.

https://ria.ru/20211230/ukraina-1766070668.html

https://ria.ru/20211230/defitsit-1766095174.html

украина

словакия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, словакия, европа, газпром, северный поток, eustream, nord stream 2 ag