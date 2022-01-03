08:49 03.01.2022 (обновлено: 09:16 03.01.2022)
Транзит российского газа через Украину в Словакию вновь упал
Транзит российского газа через Украину в Словакию второго января упал почти на 30%
Газораспределительная станция
Так, за минувшие сутки прокачка через точку соединения Ужгород — Вельке Капушаны (пограничный пункт между Украиной и Словакией) сократилась почти на 30 процентов — с 49,5 до 35,5 миллиона кубометров.
При этом 31 декабря показатель достигал 83,8 миллиона кубов, а в первый день нового года упал сразу на 40 процентов — до минимума с начала ноября.
В ноябре транзитные объемы составляли от 42,7 до 94,5 миллиона кубов в сутки, в декабре — от 69,1 до 90,2 миллиона.
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Снижение поставок происходит на фоне того, что "Газпром" почти две недели не бронирует мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу. Прокачка последовательно сокращалась: в первой половине месяца компания бронировала почти треть — по 31,4 миллиона кубометров в сутки из доступных 89,1 миллиона, с 17 декабря объемы стали уменьшаться, а с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим (то есть изначальный потребитель поставляет газ в обратном направлении, из Германии в Польшу).
Как пояснял представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, компания не бронирует транзитные мощности, потому что некоторые клиенты, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали годовой объем газа и больше не выставляют заявок. При этом "Газпром", как и раньше, готов к дополнительным поставкам по долгосрочным контрактам и дешевле спота.
Сейчас реверс по "Ямал — Европе" продолжается: 1 января прокачка через Мальнов (крайнюю западную точку магистрали в Германии) выросла более чем в четыре раза — со 120 до 505-520 тысяч кубометров в час, а 2 января она составляла 567-568 тысяч кубов в час.
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