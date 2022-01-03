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"Северный поток — 2" снизит цены на газ в Европе, считают эксперты
"Северный поток — 2" снизит цены на газ в Европе, считают эксперты - РИА Новости, 03.01.2022
"Северный поток — 2" снизит цены на газ в Европе, считают эксперты
Скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" наряду с увеличением поставок из России могли бы снизить цены на газ в Европе, говорят опрошенные... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T08:29
2022-01-03T08:29
экономика
ленинградская область
газпром
грайфсвальд
балтийское море
фонд национальной энергетической безопасности
алексей гривач
северный поток — 2
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" наряду с увеличением поставок из России могли бы снизить цены на газ в Европе, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит считает, что если бы "Северный поток 2" был разрешен в ближайшее время, это привело бы к "немедленному снижению" цен на газ. "Баланс спроса и предложения не претерпит существенных изменений, и Европа будет по-прежнему испытывать дефицит газа. Однако риск прекращения поставок в Европу мог бы снизиться", — отмечает он.Начало поставок газа по "Северному потоку 2" может улучшить ситуацию с предложением газа, но только в комбинации с новыми контрактами на поставку, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Ввод газопровода снизит цены на "голубое топливо", но сложно сказать, на сколько именно, так как это зависит от массы факторов, говорит эксперт.С ним согласен директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Важен не столько факт ввода в эксплуатацию газопровода, столько то, насколько "Газпром" будет готов после этого увеличить поставки, то есть возобновить спотовые продажи через электронную платформу и довести уровень заполненности собственных хранилищ в Европе до комфортного", — говорит он.При соблюдении этих условий цены, вероятно, нормализуются и упадут ниже 500 долларов за тысячу кубометров, полагает аналитик Fitch."Сейчас тот случай, когда скорейший запуск газопровода отвечает прежде всего интересам европейского рынка и европейских потребителей. Готовы ли политики и чиновники повернуться к ним лицом - вопрос сложный. Пока — не очень, но по мере раскручивания маховика зимы ситуация должна поменяться в лучшую сторону", — заключил Гривач."Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны.Сейчас Nord Stream 2 AG нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря глава регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.Неопределенность с запуском трубопровода и снижение поставок из России — один из факторов, влияющих на настроения участников газового рынка. Ситуация на нем остается сложной: цены держатся выше 1000 долларов, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за 10 лет уровне. При этом зима продолжается, и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.
https://ria.ru/20211230/ukraina-1766070668.html
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грайфсвальд
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экономика, ленинградская область, газпром, грайфсвальд, балтийское море, фонд национальной энергетической безопасности, алексей гривач, северный поток — 2, дмитрий маринченко, nord stream 2 ag
08:29 03.01.2022
 
"Северный поток — 2" снизит цены на газ в Европе, считают эксперты

Эксперты: запуск "Северного потока — 2" может немедленно снизить цены на газ в Европе

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2"
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2"
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" наряду с увеличением поставок из России могли бы снизить цены на газ в Европе, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.
Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит считает, что если бы "Северный поток 2" был разрешен в ближайшее время, это привело бы к "немедленному снижению" цен на газ. "Баланс спроса и предложения не претерпит существенных изменений, и Европа будет по-прежнему испытывать дефицит газа. Однако риск прекращения поставок в Европу мог бы снизиться", — отмечает он.
Начало поставок газа по "Северному потоку 2" может улучшить ситуацию с предложением газа, но только в комбинации с новыми контрактами на поставку, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Ввод газопровода снизит цены на "голубое топливо", но сложно сказать, на сколько именно, так как это зависит от массы факторов, говорит эксперт.
С ним согласен директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Важен не столько факт ввода в эксплуатацию газопровода, столько то, насколько "Газпром" будет готов после этого увеличить поставки, то есть возобновить спотовые продажи через электронную платформу и довести уровень заполненности собственных хранилищ в Европе до комфортного", — говорит он.
При соблюдении этих условий цены, вероятно, нормализуются и упадут ниже 500 долларов за тысячу кубометров, полагает аналитик Fitch.
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"Сейчас тот случай, когда скорейший запуск газопровода отвечает прежде всего интересам европейского рынка и европейских потребителей. Готовы ли политики и чиновники повернуться к ним лицом - вопрос сложный. Пока — не очень, но по мере раскручивания маховика зимы ситуация должна поменяться в лучшую сторону", — заключил Гривач.
"Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны.
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Сейчас Nord Stream 2 AG нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря глава регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
Неопределенность с запуском трубопровода и снижение поставок из России — один из факторов, влияющих на настроения участников газового рынка. Ситуация на нем остается сложной: цены держатся выше 1000 долларов, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за 10 лет уровне. При этом зима продолжается, и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.
 
ЭкономикаЛенинградская областьГазпромГрайфсвальдБалтийское мореФонд национальной энергетической безопасностиАлексей ГривачСеверный поток — 2Дмитрий МаринченкоNord Stream 2 AG
 
 
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