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Лидер французских левых выступил за выход республики из НАТО
Лидер французских левых выступил за выход республики из НАТО - РИА Новости, 03.01.2022
Лидер французских левых выступил за выход республики из НАТО
Заявивший о намерении вновь бороться за пост президента Франции лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил в пользу выхода... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T17:49
2022-01-03T17:49
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ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Заявивший о намерении вновь бороться за пост президента Франции лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил в пользу выхода страны из состава НАТО и за взаимодействие с Россией, что должно помочь в достижении деэскалации в сфере международных отношений.На прошлых президентских выборах во Франции Меланшон в первом туре набрал более 19% голосов избирателей, не пробившись во второй этап голосования. В 2022 году он может в третий раз принять участие в президентской гонке."Я – за выход из НАТО. Необходима деэскалация", - написал Меланшон в Twitter.Отдельно, выступая по радио France Inter, политик заявил, что выход из НАТО позволит Франции "не втягиваться" в "военные авантюры североамериканцев"."Россия – это партнер. Я не согласен с тем, чтобы делать из нее врага. Я не согласен с тем, чтобы предать данное российским лидерам слово - когда им сказали, что конец Варшавского договора и советского блока не приведет к тому, что НАТО окажется у границ России… Впервые в современной истории империя рухнула без обсуждения того, как распределятся итоги", - подчеркнул он в интервью.Также Меланшон заявил, что после того, как в состав НАТО вошли странны бывшего СССР, Россия ощутила "угрозу". По этой же причине он считает, что Украина не должна вступать в альянс.Основой политического курса должна стать деэскалация, отметил Меланшон. Он отметил, что выступает против "новой холодной войны".
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в мире, twitter, ссср, франция, нато, жан-люк меланшон, россия
17:49 03.01.2022
 
Лидер французских левых выступил за выход республики из НАТО

Лидер французских крайних левых Меланшон выступил за выход из НАТО и партнерство с Россией

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЖан-Люк Меланшон
Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Заявивший о намерении вновь бороться за пост президента Франции лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил в пользу выхода страны из состава НАТО и за взаимодействие с Россией, что должно помочь в достижении деэскалации в сфере международных отношений.
На прошлых президентских выборах во Франции Меланшон в первом туре набрал более 19% голосов избирателей, не пробившись во второй этап голосования. В 2022 году он может в третий раз принять участие в президентской гонке.
"Я – за выход из НАТО. Необходима деэскалация", - написал Меланшон в Twitter.
Отдельно, выступая по радио France Inter, политик заявил, что выход из НАТО позволит Франции "не втягиваться" в "военные авантюры североамериканцев".
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"Россия – это партнер. Я не согласен с тем, чтобы делать из нее врага. Я не согласен с тем, чтобы предать данное российским лидерам слово - когда им сказали, что конец Варшавского договора и советского блока не приведет к тому, что НАТО окажется у границ России… Впервые в современной истории империя рухнула без обсуждения того, как распределятся итоги", - подчеркнул он в интервью.
Также Меланшон заявил, что после того, как в состав НАТО вошли странны бывшего СССР, Россия ощутила "угрозу". По этой же причине он считает, что Украина не должна вступать в альянс.
Основой политического курса должна стать деэскалация, отметил Меланшон. Он отметил, что выступает против "новой холодной войны".
 
В миреTwitterСССРФранцияНАТОЖан-Люк МеланшонРоссия
 
 
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