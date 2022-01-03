https://ria.ru/20220103/frantsiya-1766498357.html
Лидер французских левых выступил за выход республики из НАТО
Лидер французских левых выступил за выход республики из НАТО - РИА Новости, 03.01.2022
Лидер французских левых выступил за выход республики из НАТО
Заявивший о намерении вновь бороться за пост президента Франции лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил в пользу выхода... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T17:49
2022-01-03T17:49
2022-01-03T17:49
в мире
twitter
ссср
франция
нато
жан-люк меланшон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149214/51/1492145102_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_aa3cda93bc702106133ccf1903820a24.jpg
ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Заявивший о намерении вновь бороться за пост президента Франции лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил в пользу выхода страны из состава НАТО и за взаимодействие с Россией, что должно помочь в достижении деэскалации в сфере международных отношений.На прошлых президентских выборах во Франции Меланшон в первом туре набрал более 19% голосов избирателей, не пробившись во второй этап голосования. В 2022 году он может в третий раз принять участие в президентской гонке."Я – за выход из НАТО. Необходима деэскалация", - написал Меланшон в Twitter.Отдельно, выступая по радио France Inter, политик заявил, что выход из НАТО позволит Франции "не втягиваться" в "военные авантюры североамериканцев"."Россия – это партнер. Я не согласен с тем, чтобы делать из нее врага. Я не согласен с тем, чтобы предать данное российским лидерам слово - когда им сказали, что конец Варшавского договора и советского блока не приведет к тому, что НАТО окажется у границ России… Впервые в современной истории империя рухнула без обсуждения того, как распределятся итоги", - подчеркнул он в интервью.Также Меланшон заявил, что после того, как в состав НАТО вошли странны бывшего СССР, Россия ощутила "угрозу". По этой же причине он считает, что Украина не должна вступать в альянс.Основой политического курса должна стать деэскалация, отметил Меланшон. Он отметил, что выступает против "новой холодной войны".
https://ria.ru/20220103/frantsiya-1766495576.html
ссср
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149214/51/1492145102_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_b0e77220b5c85a80d80188b53bc06808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, twitter, ссср, франция, нато, жан-люк меланшон, россия
Лидер французских левых выступил за выход республики из НАТО
Лидер французских крайних левых Меланшон выступил за выход из НАТО и партнерство с Россией
ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости.
Заявивший о намерении вновь бороться за пост президента Франции
лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон
выступил в пользу выхода страны из состава НАТО и за взаимодействие с Россией
, что должно помочь в достижении деэскалации в сфере международных отношений.
На прошлых президентских выборах во Франции Меланшон в первом туре набрал более 19% голосов избирателей, не пробившись во второй этап голосования. В 2022 году он может в третий раз принять участие в президентской гонке.
"Я – за выход из НАТО
. Необходима деэскалация", - написал Меланшон в Twitter
.
Отдельно, выступая по радио France Inter, политик заявил, что выход из НАТО позволит Франции "не втягиваться" в "военные авантюры североамериканцев".
"Россия – это партнер. Я не согласен с тем, чтобы делать из нее врага. Я не согласен с тем, чтобы предать данное российским лидерам слово - когда им сказали, что конец Варшавского договора и советского блока не приведет к тому, что НАТО окажется у границ России… Впервые в современной истории империя рухнула без обсуждения того, как распределятся итоги", - подчеркнул он в интервью.
Также Меланшон заявил, что после того, как в состав НАТО вошли странны бывшего СССР
, Россия ощутила "угрозу". По этой же причине он считает, что Украина
не должна вступать в альянс.
Основой политического курса должна стать деэскалация, отметил Меланшон. Он отметил, что выступает против "новой холодной войны".