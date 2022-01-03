https://ria.ru/20220103/frantsiya-1766498357.html

Лидер французских левых выступил за выход республики из НАТО

Лидер французских левых выступил за выход республики из НАТО - РИА Новости, 03.01.2022

Лидер французских левых выступил за выход республики из НАТО

Заявивший о намерении вновь бороться за пост президента Франции лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил в пользу выхода... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T17:49

2022-01-03T17:49

2022-01-03T17:49

в мире

twitter

ссср

франция

нато

жан-люк меланшон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149214/51/1492145102_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_aa3cda93bc702106133ccf1903820a24.jpg

ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Заявивший о намерении вновь бороться за пост президента Франции лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил в пользу выхода страны из состава НАТО и за взаимодействие с Россией, что должно помочь в достижении деэскалации в сфере международных отношений.На прошлых президентских выборах во Франции Меланшон в первом туре набрал более 19% голосов избирателей, не пробившись во второй этап голосования. В 2022 году он может в третий раз принять участие в президентской гонке."Я – за выход из НАТО. Необходима деэскалация", - написал Меланшон в Twitter.Отдельно, выступая по радио France Inter, политик заявил, что выход из НАТО позволит Франции "не втягиваться" в "военные авантюры североамериканцев"."Россия – это партнер. Я не согласен с тем, чтобы делать из нее врага. Я не согласен с тем, чтобы предать данное российским лидерам слово - когда им сказали, что конец Варшавского договора и советского блока не приведет к тому, что НАТО окажется у границ России… Впервые в современной истории империя рухнула без обсуждения того, как распределятся итоги", - подчеркнул он в интервью.Также Меланшон заявил, что после того, как в состав НАТО вошли странны бывшего СССР, Россия ощутила "угрозу". По этой же причине он считает, что Украина не должна вступать в альянс.Основой политического курса должна стать деэскалация, отметил Меланшон. Он отметил, что выступает против "новой холодной войны".

https://ria.ru/20220103/frantsiya-1766495576.html

ссср

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, twitter, ссср, франция, нато, жан-люк меланшон, россия