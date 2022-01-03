https://ria.ru/20220103/dtp-1766498575.html

В Ленинградской области два человека погибли в ДТП

В Ленинградской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 03.01.2022

В Ленинградской области два человека погибли в ДТП

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T17:52

2022-01-03T17:52

2022-01-03T17:52

происшествия

гатчинский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.ДТП произошло днем на 83-м километре трассы Р-23 в Гатчинском районе."К сожалению, погибли два человека – водители автомобилей, и трое пострадали. Двое из пострадавших - дети", - сказал собеседник агентства.Как сообщает прокуратура Ленинградской области, в настоящее время по факту ДТП проводится проверка."Гатчинской городской прокуратурой организованы проверочные мероприятия по факту ДТП на 83-м километре Киевского шоссе в Ленинградской области. Проводимой городской прокуратурой проверкой будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, а также иным обстоятельствам ДТП, особое внимание будет уделено соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211231/dtp-1766303681.html

https://ria.ru/20220103/dtp-1766465269.html

гатчинский район

ленинградская область

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происшествия, гатчинский район, ленинградская область