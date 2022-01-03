https://ria.ru/20220103/dtp-1766465269.html

В Ульяновской области два человека погибли в ДТП

В Ульяновской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 03.01.2022

В Ульяновской области два человека погибли в ДТП

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Чердаклинском районе Ульяновской области, в результате два человека погибли, еще четверо, включая двух детей,... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:08

2022-01-03T11:08

2022-01-03T12:45

происшествия

димитровград

ульяновск

ульяновская область

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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Чердаклинском районе Ульяновской области, в результате два человека погибли, еще четверо, включая двух детей, пострадали, сообщило региональное управление ГИБДД.ДТП произошло вечером в воскресенье на 23-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара - Старая Майна - Матвеевка - граница области."По предварительной информации, мужчина 1984 года рождения... управляя автомобилем "Лада Приора", не выбрал безопасную скорость движения... допустил занос своего транспортного средства на встречную полосу, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Fiat Punto под управлением мужчины 1981 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Приора" и его пассажир 1989 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.Уточняется, что водителю иномарки и его пассажирке 1985 года рождения после осмотра врачей назначено амбулаторное лечение, а пассажирка 2007 года рождения и пассажир 2012 года рождения с травмами госпитализированы.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220102/dtp-1766428273.html

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ульяновск

ульяновская область

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происшествия, димитровград, ульяновск, ульяновская область