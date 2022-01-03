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В Ульяновской области два человека погибли в ДТП
В Ульяновской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 03.01.2022
В Ульяновской области два человека погибли в ДТП
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Чердаклинском районе Ульяновской области, в результате два человека погибли, еще четверо, включая двух детей,... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:08
2022-01-03T12:45
происшествия
димитровград
ульяновск
ульяновская область
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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Чердаклинском районе Ульяновской области, в результате два человека погибли, еще четверо, включая двух детей, пострадали, сообщило региональное управление ГИБДД.ДТП произошло вечером в воскресенье на 23-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара - Старая Майна - Матвеевка - граница области."По предварительной информации, мужчина 1984 года рождения... управляя автомобилем "Лада Приора", не выбрал безопасную скорость движения... допустил занос своего транспортного средства на встречную полосу, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Fiat Punto под управлением мужчины 1981 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Приора" и его пассажир 1989 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.Уточняется, что водителю иномарки и его пассажирке 1985 года рождения после осмотра врачей назначено амбулаторное лечение, а пассажирка 2007 года рождения и пассажир 2012 года рождения с травмами госпитализированы.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220102/dtp-1766428273.html
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происшествия, димитровград, ульяновск, ульяновская область
11:08 03.01.2022 (обновлено: 12:45 03.01.2022)
 
В Ульяновской области два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, четверо пострадали в ДТП на трассе в Ульяновской области

© Фото : ГУ МЧС по Ульяновской областиДТП с автомобилями "Лада Приора" и Fiat Punto в Ульяновской области
ДТП с автомобилями Лада Приора и Fiat Punto в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Фото : ГУ МЧС по Ульяновской области
ДТП с автомобилями "Лада Приора" и Fiat Punto в Ульяновской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Чердаклинском районе Ульяновской области, в результате два человека погибли, еще четверо, включая двух детей, пострадали, сообщило региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло вечером в воскресенье на 23-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара - Старая Майна - Матвеевка - граница области.
"По предварительной информации, мужчина 1984 года рождения... управляя автомобилем "Лада Приора", не выбрал безопасную скорость движения... допустил занос своего транспортного средства на встречную полосу, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Fiat Punto под управлением мужчины 1981 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Приора" и его пассажир 1989 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водителю иномарки и его пассажирке 1985 года рождения после осмотра врачей назначено амбулаторное лечение, а пассажирка 2007 года рождения и пассажир 2012 года рождения с травмами госпитализированы.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
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