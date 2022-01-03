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Академик РАН дал необычный совет переболевшим COVID-19

Академик РАН дал необычный совет переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 03.01.2022

Академик РАН дал необычный совет переболевшим COVID-19

Переболевшим коронавирусом для восстановления дыхательной мускулатуры полезно читать вслух по 15 минут каждый час, заявил РИА Новости президент Национального... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T07:19

2022-01-03T07:19

2022-01-03T07:33

распространение коронавируса

общество

москва

российская академия наук

здоровье

лео бокерия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Переболевшим коронавирусом для восстановления дыхательной мускулатуры полезно читать вслух по 15 минут каждый час, заявил РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.Он пояснил, что для человека, который болел коронавирусом, очень важно, чтобы дыхательная мускулатура, в том числе межреберные мышцы, хорошо работали."Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было", - отметил Бокерия.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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