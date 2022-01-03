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Академик РАН дал необычный совет переболевшим COVID-19
Академик РАН дал необычный совет переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 03.01.2022
Академик РАН дал необычный совет переболевшим COVID-19
Переболевшим коронавирусом для восстановления дыхательной мускулатуры полезно читать вслух по 15 минут каждый час, заявил РИА Новости президент Национального... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T07:19
2022-01-03T07:19
2022-01-03T07:33
распространение коронавируса
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российская академия наук
здоровье
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Переболевшим коронавирусом для восстановления дыхательной мускулатуры полезно читать вслух по 15 минут каждый час, заявил РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.Он пояснил, что для человека, который болел коронавирусом, очень важно, чтобы дыхательная мускулатура, в том числе межреберные мышцы, хорошо работали."Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было", - отметил Бокерия.
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общество, москва, российская академия наук, здоровье, лео бокерия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:19 03.01.2022 (обновлено: 07:33 03.01.2022)
Академик РАН дал необычный совет переболевшим COVID-19
Академик РАН Бокерия: переболевшим COVID-19 нужно читать вслух по 15 минут каждый час