https://ria.ru/20220103/braziliya-1766495078.html
Жаира Болсонару срочно госпитализировали
Жаира Болсонару срочно госпитализировали - РИА Новости, 03.01.2022
Жаира Болсонару срочно госпитализировали
Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован, возможно, это вновь связано с кишечной непроходимостью, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T17:00
2022-01-03T17:00
2022-01-03T18:29
в мире
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жаир болсонару
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован, возможно, это вновь связано с кишечной непроходимостью, передает агентство Франс Пресс.В июле 2021 года Болсонару уже оказывался в больнице по этой же причине. Он был выписан после четырех дней госпитализации.По данным бразильских СМИ, Болсонару госпитализировали в экстренном порядке рано утром в понедельник. В результате бразильский лидер был вынужден прервать свой отпуск на юге страны. Сейчас его состояние стабильно, говорится в сообщении больницы."(У президента) кишечная субокклюзия, он стабилен, проходит лечение", - отмечается в сообщении.Как сообщил сам президент Болсонару, он может быть прооперирован."Мне сделают исследования для возможной операции непроходимости кишечника", - написал он в Twitter.Болсонару рассказал, что плохо почувствовал себя после еды ещё в воскресенье.Проблемы со здоровьем президент Бразилии испытывает после покушения в 2018 году. Тогда Болсонару получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.
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в мире, бразилия, жаир болсонару
17:00 03.01.2022 (обновлено: 18:29 03.01.2022)
Жаира Болсонару срочно госпитализировали
Президента Бразилии Болсонару срочно госпитализировали, его состояние стабильно
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 янв - РИА Новости.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
госпитализирован, возможно, это вновь связано с кишечной непроходимостью, передает агентство Франс Пресс.
В июле 2021 года Болсонару уже оказывался в больнице по этой же причине. Он был выписан после четырех дней госпитализации.
По данным бразильских СМИ, Болсонару госпитализировали в экстренном порядке рано утром в понедельник. В результате бразильский лидер был вынужден прервать свой отпуск на юге страны. Сейчас его состояние стабильно, говорится в сообщении больницы.
"(У президента) кишечная субокклюзия, он стабилен, проходит лечение", - отмечается в сообщении.
Как сообщил сам президент Болсонару, он может быть прооперирован.
"Мне сделают исследования для возможной операции непроходимости кишечника", - написал он в Twitter
.
Болсонару рассказал, что плохо почувствовал себя после еды ещё в воскресенье.
Проблемы со здоровьем президент Бразилии
испытывает после покушения в 2018 году. Тогда Болсонару получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс
, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.