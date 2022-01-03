https://ria.ru/20220103/braziliya-1766495078.html

Жаира Болсонару срочно госпитализировали

Жаира Болсонару срочно госпитализировали - РИА Новости, 03.01.2022

Жаира Болсонару срочно госпитализировали

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован, возможно, это вновь связано с кишечной непроходимостью, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T17:00

2022-01-03T17:00

2022-01-03T18:29

в мире

бразилия

жаир болсонару

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован, возможно, это вновь связано с кишечной непроходимостью, передает агентство Франс Пресс.В июле 2021 года Болсонару уже оказывался в больнице по этой же причине. Он был выписан после четырех дней госпитализации.По данным бразильских СМИ, Болсонару госпитализировали в экстренном порядке рано утром в понедельник. В результате бразильский лидер был вынужден прервать свой отпуск на юге страны. Сейчас его состояние стабильно, говорится в сообщении больницы."(У президента) кишечная субокклюзия, он стабилен, проходит лечение", - отмечается в сообщении.Как сообщил сам президент Болсонару, он может быть прооперирован."Мне сделают исследования для возможной операции непроходимости кишечника", - написал он в Twitter.Болсонару рассказал, что плохо почувствовал себя после еды ещё в воскресенье.Проблемы со здоровьем президент Бразилии испытывает после покушения в 2018 году. Тогда Болсонару получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.

https://ria.ru/20211101/bolsonaru-1757227651.html

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в мире, бразилия, жаир болсонару