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Талибы встретились с российскими инвесторами в Кабуле
Талибы встретились с российскими инвесторами в Кабуле - РИА Новости, 03.01.2022
Талибы встретились с российскими инвесторами в Кабуле
Талибы провели встречу в столице Афганистана Кабуле с российскими инвесторами, которые выразили заинтересованность в инвестировании в промышленность... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:42
2022-01-03T11:42
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КАБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Талибы провели встречу в столице Афганистана Кабуле с российскими инвесторами, которые выразили заинтересованность в инвестировании в промышленность Афганистана, сообщил представитель талибов Инаммула Самангани."Заместитель премьер-министра Исламского Эмирата (используемое талибами название страны – ред.) Мавлави Абдул Салам Ханафи в своем офисе встретился с объединенной делегацией афганских и российских инвесторов", - написал Самангани в Twitter.По словам представителя, участники встречи подробно обсуждали добычу полезных ископаемых, строительство нефтегазоперерабатывающих заводов, а также заводов по производству сплавов. Кроме того в ходе встречи поднимался вопрос создания компании по производству цемента.Как сообщил Самангани, российские инвесторы выразили заинтересованность в инвестировании в эту отрасль. Ханафи отметил, что в Афганистане благоприятные условия для инвестирования.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, twitter, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
11:42 03.01.2022
 
Талибы встретились с российскими инвесторами в Кабуле

Талибы встретились в Кабуле с инвесторами из России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вид на город Кабул в Афганистане
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Талибы провели встречу в столице Афганистана Кабуле с российскими инвесторами, которые выразили заинтересованность в инвестировании в промышленность Афганистана, сообщил представитель талибов Инаммула Самангани.
"Заместитель премьер-министра Исламского Эмирата (используемое талибами название страны – ред.) Мавлави Абдул Салам Ханафи в своем офисе встретился с объединенной делегацией афганских и российских инвесторов", - написал Самангани в Twitter.
По словам представителя, участники встречи подробно обсуждали добычу полезных ископаемых, строительство нефтегазоперерабатывающих заводов, а также заводов по производству сплавов. Кроме того в ходе встречи поднимался вопрос создания компании по производству цемента.
Как сообщил Самангани, российские инвесторы выразили заинтересованность в инвестировании в эту отрасль. Ханафи отметил, что в Афганистане благоприятные условия для инвестирования.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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