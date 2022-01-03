https://ria.ru/20220103/alkogol-1766459548.html
Россиян предупредили о значительном росте цен на алкоголь
В России ожидают рот цен на алкоголь - РИА Новости, 03.01.2022
Россиян предупредили о значительном росте цен на алкоголь
Российские компании ожидают повышения цен на алкоголь, пишет газета "Известия". РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T09:20
2022-01-03T09:20
2022-01-03T09:20
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Российские компании ожидают повышения цен на алкоголь, пишет газета "Известия".Такая судьба, в частности, ждет крепкий алкоголь, в том числе водку, ликероводочные изделия, коньяк, виски и бренди. Об этом заявили "Татспиртпром", "Башспирт", "Кизлярский коньячный завод" и "Ладога".В качестве основных причин повышения стоимости производители называют уровень инфляции, подорожание топлива и комплектующих, а также неурожай в 2021 году.По мнению гендиректора АО "Кизлярский коньячный завод" Евгения Дружинина, цены на готовую крепкую алкогольную продукцию в среднем могут вырасти на 15–20%.В Ассоциации производителей пива (АПП), напротив, ожидают незначительное подорожание в среднем на рубль из-за роста стоимости солода.Что касается вин, то, по данным BusinesStat, средняя розничная цена вырастет на 4% и достигнет 455 рублей за литр.Как отметил заместитель гендиректора по стратегическому развитию "Мильстрим — Черноморские вина" Дмитрий Винничук, подорожание обусловлено повышением затрат по всем направлениям, однако особо отмечены неблагоприятные климатические условия."После зимних морозов уровень осадков, выпавших с 10 по 16 августа прошлого года, составил 374,5 мм, что выше среднегодовой нормы, штормовой ветер повредил шпалеру, положив лозу на землю", — пояснил эксперт.Он спрогнозировал рост на винодельческую продукцию на 20–25% в течение 4–8 месяцев этого года.С 1 января 2022 года акциз на крепкую алкогольную продукцию вырос на 4%, достигнув 589 рублей за литр безводного этилового спирта в подакцизном товаре.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил обязать компании, распространяющие алкоголь, размещать на бутылках "страшные картинки" по аналогии с сигаретной продукцией.
https://radiosputnik.ria.ru/20211231/alkogol-1765675293.html
https://ria.ru/20211230/alkogol-1766120622.html
https://ria.ru/20211210/alkogol-1763054740.html
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общество, министерство финансов рф (минфин россии)
В России ожидают рот цен на алкоголь
"Известия": в России подорожает крепкий алкоголь
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости.
Российские компании ожидают повышения цен на алкоголь, пишет газета "Известия".
Такая судьба, в частности, ждет крепкий алкоголь, в том числе водку, ликероводочные изделия, коньяк, виски и бренди. Об этом заявили "Татспиртпром", "Башспирт", "Кизлярский коньячный завод" и "Ладога".
В качестве основных причин повышения стоимости производители называют уровень инфляции, подорожание топлива и комплектующих, а также неурожай в 2021 году.
По мнению гендиректора АО "Кизлярский коньячный завод" Евгения Дружинина, цены на готовую крепкую алкогольную продукцию в среднем могут вырасти на 15–20%.
В Ассоциации производителей пива (АПП), напротив, ожидают незначительное подорожание в среднем на рубль из-за роста стоимости солода.
Что касается вин, то, по данным BusinesStat, средняя розничная цена вырастет на 4% и достигнет 455 рублей за литр.
Как отметил заместитель гендиректора по стратегическому развитию "Мильстрим — Черноморские вина" Дмитрий Винничук, подорожание обусловлено повышением затрат по всем направлениям, однако особо отмечены неблагоприятные климатические условия.
"После зимних морозов уровень осадков, выпавших с 10 по 16 августа прошлого года, составил 374,5 мм, что выше среднегодовой нормы, штормовой ветер повредил шпалеру, положив лозу на землю", — пояснил эксперт.
Он спрогнозировал рост на винодельческую продукцию на 20–25% в течение 4–8 месяцев этого года.
С 1 января 2022 года акциз на крепкую алкогольную продукцию вырос на 4%, достигнув 589 рублей за литр безводного этилового спирта в подакцизном товаре.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев
предложил обязать компании, распространяющие алкоголь, размещать на бутылках "страшные картинки" по аналогии с сигаретной продукцией.