Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220103/al-gays-1766502267.html
Биография Хайтама аль-Гайса
Биография Хайтама аль-Гайса - РИА Новости, 03.01.2022
Биография Хайтама аль-Гайса
Хайтам аль-Гайс (англ. Haytham al-Ghais) родился в октябре 1969 года в Кувейте. В 1990 году Хайтам аль-Гайс окончил университет Сан-Франциско в Калифорнии по... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T18:42
2022-01-03T18:42
экономика
справки
нефть
кувейт
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766502602_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_11ba5f58a6b843556fd014ae73f878e0.jpg
Хайтам аль-Гайс (англ. Haytham al-Ghais) родился в октябре 1969 года в Кувейте. В 1990 году Хайтам аль-Гайс окончил университет Сан-Франциско в Калифорнии по специальности "политология". Аль-Гайс свободно владеет шестью языками, включая арабский, английский, немецкий, португальский, испанский, французский, а также говорит на китайском.В 1993 году Хайтам аль-Гайс начал работать в Kuwait Petroleum Corporation (KPC), он занимал несколько ключевых должностей в различных областях международного маркетинга, специализируясь на переговорах и разработке соглашений о добыче нефти и нефтепродуктов для KPC во всем мире. Аль-Гайс обладает обширным опытом международной торговли и маркетинга.Хайтам аль-Гайс с 2005 по 2007 год возглавлял пекинский офис KPC, где отвечал за маркетинг и разработку проектов в Китае, а с 2008 по 2013 год отвечал за европейскую торговую и маркетинговую деятельность KPC в лондонском офисе KPC. В 2014 году был переведен из лондонского офиса в головной офис KPC и возглавил отдел маркетинговых операций KPC, планирования долгосрочных сценариев и разработки стратегии для KPC.В рамках работы в Kuwait Petroleum Corporation Хайтам аль-Гайс посещал встречи министров стран ОПЕК с Его Превосходительством Министром нефти и регулярно выступал на крупных внутренних и международных конференциях по нефти и газу, таких как MPGC, Oil &amp; Money, CERAWEEK.В январе 2017 года аль-Гайс был назначен председателем Объединенного технического комитета (JTC) по контролю за выполнением соглашения о регулировании добычи между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК. В июне 2017 года Хайтам аль-Гайс был назначен губернатором Кувейта от ОПЕК.Хайтам аль-Гайс возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год. Аль-Гайс ушел с поста губернатора ОПЕК Кувейта в июне 2021 года и был назначен заместителем управляющего директора по международному маркетингу государственной Kuwait Petroleum Corporation (KPC).3 января стало известно, что представитель Кувейта Хайтам аль-Гайс станет новым генеральным секретарем ОПЕК. Аль-Гаис приступит к обязанностям генерального секретаря в августе сроком на 3 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
кувейт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766502602_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_60e1d165d1d26e4b7496ea3d470d1f26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, справки, нефть, кувейт, опек
18:42 03.01.2022
 

Биография Хайтама аль-Гайса

© AFP 2021 / Yasser Al-ZayyatХайтам аль-Гайс
Хайтам аль-Гайс - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© AFP 2021 / Yasser Al-Zayyat
Хайтам аль-Гайс
Читать ria.ru в
Хайтам аль-Гайс (англ. Haytham al-Ghais) родился в октябре 1969 года в Кувейте. В 1990 году Хайтам аль-Гайс окончил университет Сан-Франциско в Калифорнии по специальности "политология". Аль-Гайс свободно владеет шестью языками, включая арабский, английский, немецкий, португальский, испанский, французский, а также говорит на китайском.
В 1993 году Хайтам аль-Гайс начал работать в Kuwait Petroleum Corporation (KPC), он занимал несколько ключевых должностей в различных областях международного маркетинга, специализируясь на переговорах и разработке соглашений о добыче нефти и нефтепродуктов для KPC во всем мире. Аль-Гайс обладает обширным опытом международной торговли и маркетинга.
Хайтам аль-Гайс с 2005 по 2007 год возглавлял пекинский офис KPC, где отвечал за маркетинг и разработку проектов в Китае, а с 2008 по 2013 год отвечал за европейскую торговую и маркетинговую деятельность KPC в лондонском офисе KPC. В 2014 году был переведен из лондонского офиса в головной офис KPC и возглавил отдел маркетинговых операций KPC, планирования долгосрочных сценариев и разработки стратегии для KPC.
В рамках работы в Kuwait Petroleum Corporation Хайтам аль-Гайс посещал встречи министров стран ОПЕК с Его Превосходительством Министром нефти и регулярно выступал на крупных внутренних и международных конференциях по нефти и газу, таких как MPGC, Oil & Money, CERAWEEK.
В январе 2017 года аль-Гайс был назначен председателем Объединенного технического комитета (JTC) по контролю за выполнением соглашения о регулировании добычи между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК. В июне 2017 года Хайтам аль-Гайс был назначен губернатором Кувейта от ОПЕК.
Хайтам аль-Гайс возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год. Аль-Гайс ушел с поста губернатора ОПЕК Кувейта в июне 2021 года и был назначен заместителем управляющего директора по международному маркетингу государственной Kuwait Petroleum Corporation (KPC).
3 января стало известно, что представитель Кувейта Хайтам аль-Гайс станет новым генеральным секретарем ОПЕК. Аль-Гаис приступит к обязанностям генерального секретаря в августе сроком на 3 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ЭкономикаСправкиНефтьКувейтОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину
00:34Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
00:24Кипр ужесточил правила въезда для туристов
00:00Православные отмечают день святой покровительницы заключенных
23:55Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"
23:29При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный
23:25Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина
23:00Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области
22:50Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав
22:49Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине
22:44В США обязали владельцев оружия иметь сейф
22:31Председатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом миру
22:26Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США
22:04Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе
21:53В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте
21:49Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов
21:32Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам
21:31Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку
21:26Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента"
20:58"Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России
Лента новостейМолния
Пушков назвал условие для конца транзита газа через УкраинуЗахарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"Кипр ужесточил правила въезда для туристовПравославные отмечают день святой покровительницы заключенныхГенсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военныйСуд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской областиИсточник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без правБлинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на УкраинеВ США обязали владельцев оружия иметь сейфПредседатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом мируГлава МИД Словакии рассказал, почему он ценит СШАБлинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границеВ Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифтеApple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантамСистемы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атакуМинистр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента""Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России