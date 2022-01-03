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Биография Хайтама аль-Гайса

Биография Хайтама аль-Гайса - РИА Новости, 03.01.2022

Биография Хайтама аль-Гайса

Хайтам аль-Гайс (англ. Haytham al-Ghais) родился в октябре 1969 года в Кувейте. В 1990 году Хайтам аль-Гайс окончил университет Сан-Франциско в Калифорнии по... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T18:42

2022-01-03T18:42

2022-01-03T18:42

экономика

справки

нефть

кувейт

опек

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Хайтам аль-Гайс (англ. Haytham al-Ghais) родился в октябре 1969 года в Кувейте. В 1990 году Хайтам аль-Гайс окончил университет Сан-Франциско в Калифорнии по специальности "политология". Аль-Гайс свободно владеет шестью языками, включая арабский, английский, немецкий, португальский, испанский, французский, а также говорит на китайском.В 1993 году Хайтам аль-Гайс начал работать в Kuwait Petroleum Corporation (KPC), он занимал несколько ключевых должностей в различных областях международного маркетинга, специализируясь на переговорах и разработке соглашений о добыче нефти и нефтепродуктов для KPC во всем мире. Аль-Гайс обладает обширным опытом международной торговли и маркетинга.Хайтам аль-Гайс с 2005 по 2007 год возглавлял пекинский офис KPC, где отвечал за маркетинг и разработку проектов в Китае, а с 2008 по 2013 год отвечал за европейскую торговую и маркетинговую деятельность KPC в лондонском офисе KPC. В 2014 году был переведен из лондонского офиса в головной офис KPC и возглавил отдел маркетинговых операций KPC, планирования долгосрочных сценариев и разработки стратегии для KPC.В рамках работы в Kuwait Petroleum Corporation Хайтам аль-Гайс посещал встречи министров стран ОПЕК с Его Превосходительством Министром нефти и регулярно выступал на крупных внутренних и международных конференциях по нефти и газу, таких как MPGC, Oil & Money, CERAWEEK.В январе 2017 года аль-Гайс был назначен председателем Объединенного технического комитета (JTC) по контролю за выполнением соглашения о регулировании добычи между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК. В июне 2017 года Хайтам аль-Гайс был назначен губернатором Кувейта от ОПЕК.Хайтам аль-Гайс возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год. Аль-Гайс ушел с поста губернатора ОПЕК Кувейта в июне 2021 года и был назначен заместителем управляющего директора по международному маркетингу государственной Kuwait Petroleum Corporation (KPC).3 января стало известно, что представитель Кувейта Хайтам аль-Гайс станет новым генеральным секретарем ОПЕК. Аль-Гаис приступит к обязанностям генерального секретаря в августе сроком на 3 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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экономика, справки, нефть, кувейт, опек