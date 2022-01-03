https://ria.ru/20220103/opek-1766494962.html

Делегата от Кувейта избрали новым генсеком ОПЕК

Делегата от Кувейта избрали новым генсеком ОПЕК - РИА Новости, 03.01.2022

Делегата от Кувейта избрали новым генсеком ОПЕК

ОПЕК избрала кандидата от Кувейта новым генеральным секретарем, он войдет в должность с 1 августа, следует из официального релиза организации. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T16:59

2022-01-03T16:59

2022-01-03T18:43

экономика

кувейт

опек

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ОПЕК избрала кандидата от Кувейта новым генеральным секретарем, он войдет в должность с 1 августа, следует из официального релиза организации.Аль-Гаис - руководитель национальной компании Kuwait Petroleum Corporation, он также был главой кувейтской делегации в ОПЕК с 2017 года по июнь 2021 года. В 2017 году он возглавлял техкомитет ОПЕК+.Нынешний генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо занимал этот пост два срока подряд, с 2016 года. Его полномочия истекают 31 июля этого года.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного запретами и ограничениями во многих странах мира из-за нового коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения изменялись, а с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.

https://ria.ru/20211229/opec-1765931838.html

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экономика, кувейт, опек