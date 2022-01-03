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Делегата от Кувейта избрали новым генсеком ОПЕК
Делегата от Кувейта избрали новым генсеком ОПЕК - РИА Новости, 03.01.2022
Делегата от Кувейта избрали новым генсеком ОПЕК
ОПЕК избрала кандидата от Кувейта новым генеральным секретарем, он войдет в должность с 1 августа, следует из официального релиза организации. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T16:59
2022-01-03T16:59
2022-01-03T18:43
экономика
кувейт
опек
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ОПЕК избрала кандидата от Кувейта новым генеральным секретарем, он войдет в должность с 1 августа, следует из официального релиза организации.Аль-Гаис - руководитель национальной компании Kuwait Petroleum Corporation, он также был главой кувейтской делегации в ОПЕК с 2017 года по июнь 2021 года. В 2017 году он возглавлял техкомитет ОПЕК+.Нынешний генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо занимал этот пост два срока подряд, с 2016 года. Его полномочия истекают 31 июля этого года.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного запретами и ограничениями во многих странах мира из-за нового коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения изменялись, а с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.
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экономика, кувейт, опек
16:59 03.01.2022 (обновлено: 18:43 03.01.2022)
Делегата от Кувейта избрали новым генсеком ОПЕК
Делегата от Кувейта аль-Гаиса избрали новым генсеком ОПЕК
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ОПЕК
избрала кандидата от Кувейта
новым генеральным секретарем, он войдет в должность с 1 августа, следует из официального релиза организации.
"Конференция решила без голосования назначить господина Хайтама аль-Гаиса (Haitham Al-Ghais) генеральным секретарем организации со вступлением в должность 1 августа 2022 года сроком на три года", - говорится в сообщении.
Аль-Гаис - руководитель национальной компании Kuwait Petroleum Corporation, он также был главой кувейтской делегации в ОПЕК с 2017 года по июнь 2021 года. В 2017 году он возглавлял техкомитет ОПЕК+.
Нынешний генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо занимал этот пост два срока подряд, с 2016 года. Его полномочия истекают 31 июля этого года.
Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного запретами и ограничениями во многих странах мира из-за нового коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения изменялись, а с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.