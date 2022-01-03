https://ria.ru/20220103/100-1766456030.html

Академик РАН рассказал, как дожить до ста лет

Академик РАН рассказал, как дожить до ста лет - РИА Новости, 03.01.2022

Академик РАН рассказал, как дожить до ста лет

Чтобы дожить до ста лет, надо двигаться, по-доброму смотреть на мир и главное — иметь цель в жизни, какое-то любимое занятие, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T05:54

2022-01-03T05:54

2022-01-03T06:05

общество

москва

российская академия наук

здоровье

лео бокерия

россия

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Чтобы дожить до ста лет, надо двигаться, по-доброму смотреть на мир и главное — иметь цель в жизни, какое-то любимое занятие, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.Он отметил, что важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и отказаться от алкоголя.Любое количество спиртного повреждает слизистую желудка, которая напрямую связана с нервной деятельностью, подчеркнул Бокерия.

https://ria.ru/20211209/dolgoletie-1762861198.html

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общество, москва, российская академия наук, здоровье, лео бокерия, россия