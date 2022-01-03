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Академик РАН рассказал, как дожить до ста лет
Академик РАН рассказал, как дожить до ста лет - РИА Новости, 03.01.2022
Академик РАН рассказал, как дожить до ста лет
Чтобы дожить до ста лет, надо двигаться, по-доброму смотреть на мир и главное — иметь цель в жизни, какое-то любимое занятие, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T05:54
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общество
москва
российская академия наук
здоровье
лео бокерия
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Чтобы дожить до ста лет, надо двигаться, по-доброму смотреть на мир и главное — иметь цель в жизни, какое-то любимое занятие, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.Он отметил, что важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и отказаться от алкоголя.Любое количество спиртного повреждает слизистую желудка, которая напрямую связана с нервной деятельностью, подчеркнул Бокерия.
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общество, москва, российская академия наук, здоровье, лео бокерия, россия
05:54 03.01.2022 (обновлено: 06:05 03.01.2022)
 
Академик РАН рассказал, как дожить до ста лет

Академик РАН Бокерия: движение и добрый взгляд на мир помогут прожить до ста лет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМужчина на Волгоградском проспекте в Москве
Мужчина на Волгоградском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Чтобы дожить до ста лет, надо двигаться, по-доброму смотреть на мир и главное — иметь цель в жизни, какое-то любимое занятие, заявил в интервью РИА Новости президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

"Конечно, нужно двигаться, потому что движение — это жизнь. Второе, надо, на мой взгляд, по-доброму смотреть на этот мир. Я не говорю, что надо всех прощать, просто ограждать себя от ненужных людей. Ну и, самое главное, я считаю, что это нацеленность на жизнь. Должна быть цель, понимаете, должно быть какое-то любимое занятие", — сказал Бокерия.

Он отметил, что важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и отказаться от алкоголя.
Любое количество спиртного повреждает слизистую желудка, которая напрямую связана с нервной деятельностью, подчеркнул Бокерия.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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ОбществоМоскваРоссийская академия наукЗдоровьеЛео БокерияРоссия
 
 
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