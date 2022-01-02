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Туризм
https://ria.ru/20220102/zaderzhka-1766421029.html
Прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса Петербург — Хургада
Прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса Петербург — Хургада - РИА Новости, 02.01.2022
Прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса Петербург — Хургада
Прокуратура проводит проверку обстоятельств длительной задержки авиарейса из Санкт-Петербурга в Хургаду авиакомпании "Россия", сообщает Северо-Западная... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T14:33
2022-01-02T22:50
туризм
происшествия
санкт-петербург
хургада
новости - туризм
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку обстоятельств длительной задержки авиарейса из Санкт-Петербурга в Хургаду авиакомпании "Россия", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой рейса авиакомпании "Россия". Вылет в Хургаду планировался 2 января в 06:05, однако в связи с неисправностью воздушного судна и поломки резервного борта рейс был задержан", — говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиров обеспечили напитками и питанием. В настоящее время проходит подготовка борта на вылет в Хургаду в 15:00."Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования", — сообщает ведомство.
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происшествия, санкт-петербург, хургада, новости - туризм, северо-западная транспортная прокуратура
14:33 02.01.2022 (обновлено: 22:50 02.01.2022)
 
Прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса Петербург — Хургада

Прокуратура начала проверку из-за длительной задержки авиарейса Петербург — Хургада

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку обстоятельств длительной задержки авиарейса из Санкт-Петербурга в Хургаду авиакомпании "Россия", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой рейса авиакомпании "Россия". Вылет в Хургаду планировался 2 января в 06:05, однако в связи с неисправностью воздушного судна и поломки резервного борта рейс был задержан", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиров обеспечили напитками и питанием. В настоящее время проходит подготовка борта на вылет в Хургаду в 15:00.
"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования", — сообщает ведомство.
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ТуризмПроисшествияСанкт-ПетербургХургадаНовости - ТуризмСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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