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Прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса Петербург — Хургада

Прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса Петербург — Хургада - РИА Новости, 02.01.2022

Прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса Петербург — Хургада

Прокуратура проводит проверку обстоятельств длительной задержки авиарейса из Санкт-Петербурга в Хургаду авиакомпании "Россия", сообщает Северо-Западная... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T14:33

2022-01-02T14:33

2022-01-02T22:50

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северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку обстоятельств длительной задержки авиарейса из Санкт-Петербурга в Хургаду авиакомпании "Россия", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой рейса авиакомпании "Россия". Вылет в Хургаду планировался 2 января в 06:05, однако в связи с неисправностью воздушного судна и поломки резервного борта рейс был задержан", — говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиров обеспечили напитками и питанием. В настоящее время проходит подготовка борта на вылет в Хургаду в 15:00."Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования", — сообщает ведомство.

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происшествия, санкт-петербург, хургада, новости - туризм, северо-западная транспортная прокуратура