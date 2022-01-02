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Религия
https://ria.ru/20220102/svyatoy-1765849064.html
В России отмечают день памяти Иоанна Кронштадтского
В России отмечают день памяти Иоанна Кронштадтского - РИА Новости, 02.01.2022
В России отмечают день памяти Иоанна Кронштадтского
В день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского в храмах Русской православной церкви молитвенно вспомнят о святом, а в Никольском морском соборе... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T00:01
2022-01-02T00:01
религия
санкт-петербург
русская православная церковь
кронштадт
россия
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МОСКВА, 2 января. В день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского в храмах Русской православной церкви молитвенно вспомнят о святом, а в Никольском морском соборе Кронштадта проведут торжественное богослужение, рассказал РИА Новости священник Никольского ставропигиальнгого морского собора в Кронштадте, а также настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского иерей Сергий Резниченко.Особый день для ПетербургаПочитаемый православными верующими миссионер, чудотворец, святой Иоанн Кронштадтский (1829-1908) жил и работал в пригороде Петербурга Кронштадте. В Церкви установлен день памяти святого – 2 января (день его кончины)."В Никольском морском соборе, который был построен по молитве и ходатайствам Иоанна Кронштадтского, еще до революции один из престолов был освящен в честь его небесного покровителя – святого Иоанна Рыльского. Уже в новейшее время этот престол освятили в честь Иоанна Кронштадтского. Поэтому в соборе это престольный праздник. Часто у нас в этот день служит митрополит Петербургский и Ладожский. Будет божественная литургия, поминовение святого", - сказал Резниченко.По словам священника, православные люди сейчас молитвенно обращаются к Иоанну Кронштадтскому с просьбами о помощи и считают его одним из самый почитаемых святых. "Он имеет славу помощника, который слышит наши молитвы, помогает духовно и в житейских вопросах. Он один из самых почитаемых в стране святых. Особенно здесь, у нас в Кронштадте, мы почитаем его как святого покровителя нашего города и даже отчасти Санкт-Петербурга", - рассказал Резниченко.Он напомнил, что Андреевский собор, в котором всю жизнь прослужил святой, был уничтожен в советское время. "Мы надеемся, что собор будет восстановлен. Сейчас на этом месте разбит сквер и установлена часовня, где регулярно проходят богослужения. Также мы надеемся построить в Кронштадте храм в честь святого: соответствующее решение принял весной митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Летом воздвигнут временный храм, а сейчас разрабатывают проект, кроме храма там планируется обустроить паломнический центр и воскресную школу", - пояснил иерей.Святой чудотворецИоанн Кронштадтский был канонизирован в 1990 году как святой праведный. По словам Резниченко, в Церкви среди святых больше всего мучеников (в первые века христианства за веру убивали массово, и в советское время были гонения). "Но Иоанн Кронштадтский не мученик, не святитель, не преподобный, он святой праведный – простой священник, который служил на приходе. Таких людей тоже тысячи, но большинство из них не прославлены, не ведомы миру", - рассказал настоятель прихода.Еще при жизни святой Иоанн Кронштадтский "славится исключительной бескорыстностью" и самозабвенной помощью нуждающимся. По некоторым данным, святой не оставил наследства, хотя через его руки проходили миллионные пожертвования. "Из жития мы знаем, что еще молодым священником он помогал нуждающимся своей одеждой, мог прийти домой без сапог, а мог не прийти, потому что кто-то попросил его посидеть с ребенком. Он жил нуждами людей. А когда отец Иоанн стал знаменит, люди стали жертвовать ему огромные суммы. Он, поскольку обладал даром прозорливости, знал, кому они будут нужны. Люди ему доверяли",- рассказал Резниченко.Газеты того времени писали о чудесах и исцелениях, которые совершались по молитве отца Иоанна. "Из жития мы знаем, что были случаи исцелений и воскрешений. Он вел огромную переписку с верующими, в Кронштадте даже открыли особое почтовое отделение, которое обслуживало только его. Ему приносили целые мешки с письмами. Обладая даром чудотворения, он клал руки на эти мешки и молился - люди получали помощь от Бога по его молитвам", - рассказал священник.А во время Великого поста в Андреевском соборе собиралось до 5 тысяч человек, причастие преподавалось из нескольких чаш и длилось 4-5 часов. "К отцу Иоанну съезжались люди со всей России и из-за рубежа – потому Андреевский собор несколько раз перестраивали, так как он не мог вместить всех верующих. Святому в качестве исключения даже было благословлено совершать общую исповедь. Такова была его слава среди современников, его называли все6российский батюшка", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201101/kronshtadskiy-1582495885.html
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санкт-петербург, русская православная церковь, кронштадт, россия
00:01 02.01.2022
 

В России отмечают день памяти Иоанна Кронштадтского

Святой Иоанн Кронштадтский
Святой Иоанн Кронштадтский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 января. В день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского в храмах Русской православной церкви молитвенно вспомнят о святом, а в Никольском морском соборе Кронштадта проведут торжественное богослужение, рассказал РИА Новости священник Никольского ставропигиальнгого морского собора в Кронштадте, а также настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского иерей Сергий Резниченко.

Особый день для Петербурга

Почитаемый православными верующими миссионер, чудотворец, святой Иоанн Кронштадтский (1829-1908) жил и работал в пригороде Петербурга Кронштадте. В Церкви установлен день памяти святого – 2 января (день его кончины).
"В Никольском морском соборе, который был построен по молитве и ходатайствам Иоанна Кронштадтского, еще до революции один из престолов был освящен в честь его небесного покровителя – святого Иоанна Рыльского. Уже в новейшее время этот престол освятили в честь Иоанна Кронштадтского. Поэтому в соборе это престольный праздник. Часто у нас в этот день служит митрополит Петербургский и Ладожский. Будет божественная литургия, поминовение святого", - сказал Резниченко.
По словам священника, православные люди сейчас молитвенно обращаются к Иоанну Кронштадтскому с просьбами о помощи и считают его одним из самый почитаемых святых. "Он имеет славу помощника, который слышит наши молитвы, помогает духовно и в житейских вопросах. Он один из самых почитаемых в стране святых. Особенно здесь, у нас в Кронштадте, мы почитаем его как святого покровителя нашего города и даже отчасти Санкт-Петербурга", - рассказал Резниченко.
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Он напомнил, что Андреевский собор, в котором всю жизнь прослужил святой, был уничтожен в советское время. "Мы надеемся, что собор будет восстановлен. Сейчас на этом месте разбит сквер и установлена часовня, где регулярно проходят богослужения. Также мы надеемся построить в Кронштадте храм в честь святого: соответствующее решение принял весной митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Летом воздвигнут временный храм, а сейчас разрабатывают проект, кроме храма там планируется обустроить паломнический центр и воскресную школу", - пояснил иерей.

Святой чудотворец

Иоанн Кронштадтский был канонизирован в 1990 году как святой праведный. По словам Резниченко, в Церкви среди святых больше всего мучеников (в первые века христианства за веру убивали массово, и в советское время были гонения). "Но Иоанн Кронштадтский не мученик, не святитель, не преподобный, он святой праведный – простой священник, который служил на приходе. Таких людей тоже тысячи, но большинство из них не прославлены, не ведомы миру", - рассказал настоятель прихода.
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Еще при жизни святой Иоанн Кронштадтский "славится исключительной бескорыстностью" и самозабвенной помощью нуждающимся. По некоторым данным, святой не оставил наследства, хотя через его руки проходили миллионные пожертвования. "Из жития мы знаем, что еще молодым священником он помогал нуждающимся своей одеждой, мог прийти домой без сапог, а мог не прийти, потому что кто-то попросил его посидеть с ребенком. Он жил нуждами людей. А когда отец Иоанн стал знаменит, люди стали жертвовать ему огромные суммы. Он, поскольку обладал даром прозорливости, знал, кому они будут нужны. Люди ему доверяли",- рассказал Резниченко.
Газеты того времени писали о чудесах и исцелениях, которые совершались по молитве отца Иоанна. "Из жития мы знаем, что были случаи исцелений и воскрешений. Он вел огромную переписку с верующими, в Кронштадте даже открыли особое почтовое отделение, которое обслуживало только его. Ему приносили целые мешки с письмами. Обладая даром чудотворения, он клал руки на эти мешки и молился - люди получали помощь от Бога по его молитвам", - рассказал священник.
А во время Великого поста в Андреевском соборе собиралось до 5 тысяч человек, причастие преподавалось из нескольких чаш и длилось 4-5 часов. "К отцу Иоанну съезжались люди со всей России и из-за рубежа – потому Андреевский собор несколько раз перестраивали, так как он не мог вместить всех верующих. Святому в качестве исключения даже было благословлено совершать общую исповедь. Такова была его слава среди современников, его называли все6российский батюшка", - заключил собеседник агентства.
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