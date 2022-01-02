https://ria.ru/20220102/sud-1766406133.html
Суд в Москве 19 января начнет пересмотр дела об убийстве студентки МГИМО
Суд в Москве 19 января начнет пересмотр дела об убийстве студентки МГИМО - РИА Новости, 02.01.2022
Суд в Москве 19 января начнет пересмотр дела об убийстве студентки МГИМО
Никулинский суд Москвы 19 января приступит к пересмотру дела сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, обвиняемого в... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T09:10
2022-01-02T09:10
2022-01-02T11:03
происшествия
казахстан
москва
мгимо
мухтар меджидов
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Никулинский суд Москвы 19 января приступит к пересмотру дела сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в суде.Ранее присяжные вынесли ему оправдательный вердикт, но Мосгорсуд отменил его и направил дело на пересмотр."Судебное заседание назначено на 19 января", - сказали в суде.До оправдания Муртузали Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу.Летом этого года присяжные сочли, что вина Меджидова в смерти девушки не доказана. На основании их вердикта суд вынес оправдательный приговор. Родственники погибшей пытались взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсаций, но их гражданские иски суд отклонил.В апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело.Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".Сам инцидент в Казахстане называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.
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происшествия, казахстан, москва, мгимо, мухтар меджидов
09:10 02.01.2022 (обновлено: 11:03 02.01.2022)
Суд в Москве 19 января начнет пересмотр дела об убийстве студентки МГИМО
Суд в Москве 19 января начнет пересмотр дела об убийстве студентки МГИМО из Казахстана
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Никулинский суд Москвы
19 января приступит к пересмотру дела сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова
Муртузали, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО
, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее присяжные вынесли ему оправдательный вердикт, но Мосгорсуд отменил его и направил дело на пересмотр.
"Судебное заседание назначено на 19 января", - сказали в суде.
До оправдания Муртузали Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу.
Летом этого года присяжные сочли, что вина Меджидова в смерти девушки не доказана. На основании их вердикта суд вынес оправдательный приговор. Родственники погибшей пытались взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсаций, но их гражданские иски суд отклонил.
В апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".
Сам инцидент в Казахстане
называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.
Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.